Huawei/ping: 5g Baz İstasyonunun Dünya Genelinde Sevkiyatını Başlattık

Huawei Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, dünyanın önde gelen global mobil operatörleriyle 5G özelinde 26 ticari sözleşme imzaladıklarını ve 10 binden fazla 5G baz istasyonunun dünya genelindeki sevkiyatını başlattıklarını belirtti.

Huawei Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, dünyanın önde gelen global mobil operatörleriyle 5G özelinde 26 ticari sözleşme imzaladıklarını ve 10 binden fazla 5G baz istasyonunun dünya genelindeki sevkiyatını başlattıklarını belirtti.



Ping, 2018 satış gelirlerinin, geçen yıla oranla yüzde 21 artışla 108.5 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tüm dünyada 160'tan fazla şehirde yer alan 211 Fortune Global 500 şirketi, Huawei'yi dijital dönüşüm için iş ortağı olarak konumlandırmış bulunuyor.



"Tüketici ürünlerinde de bu yıl önemli bir yükselme trendine imza atarak 200 milyondan fazla akıllı telefon sevkiyatını yine dünya genelinde gerçekleştirdik.



"Hem kişisel bilgisayarlar özelinde hem de akıllı evler ve nesnelerin interneti ekosisteminde başarılı projelere imza attık.



"Huawei Cloud ile 18 kategoride 140'dan fazla bulut projesini hayata geçirdik. Bu kapsamda, 22 bölgede yer alan 37 faaliyet alanımızda global müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.



"2018, ayrıca AI (Yapay Zeka) stratejimizin paylaşılması açısından da önemli bir yıl oldu. Bu çerçevede tüm senaryolar için eksiksiz bir AI çözüm portföyünü hayata geçirdik.



"Bu portföy, dünyanın ilk tam- senaryo AI çiplerini (Ascend serisi), ilgili ürünleri ve bulut hizmetlerini kapsıyor." (Fotoğraflı) - İstanbul

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