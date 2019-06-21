Son Dakika Haberleri: Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
Son Dakika Ekonomi Haber

Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir

48 dakika önce

Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, "(Huawei ile Rusya arasındaki görüşmeler) Görüşmeler Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti.

Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir, System.String[]
Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, " (Huawei ile Rusya arasındaki görüşmeler) Görüşmeler Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti. Bu görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kaldık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:13 
Rusya Federasyonu, Huawei, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi DHA DIŞ- Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada 7 yıl önce yaban mersini bahçesi kurmuştu! Şu an 1 dönümünden 80 bin lira kazanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 17:01:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]