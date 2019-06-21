Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
48 dakika önce
Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, "(Huawei ile Rusya arasındaki görüşmeler) Görüşmeler Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:13
Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakan Yardımcısı Mihail Mamonov, " (Huawei
ile Rusya arasındaki görüşmeler) Görüşmeler Aurora mobil işletim sisteminin kullanımına yönelikti. Bu görüşmelerin başlatılması konusunda mutabık kaldık." dedi.
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