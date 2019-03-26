Huawei, Sade Görünüşüyle Dikkat Çeken Akıllı Gözlüğünü Tanıttı

Huawei, P30 Pro kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ilk akıllı gözlüğünün de tanıtımını yaptı.

Huawei, bugün gerçekleştirilen Huawei P30 Pro etkinliğinde, ilk akıllı gözlüğü için Koreli moda markası Gentle Moster ile iş birliği yaptığını açıkladı.



Teknoloji devinin ortaklık yaptığı Gentle Moster, Asya'da oldukça bilinen lüks gözlükler üreten bir marka. Daha çok deneysel tasarımlarıyla bilinen markanın CEO'su Hankook Kim, Huawei'nin ilk akıllı gözlüğünün tanıtımını yaptı. Herhangi bir kamera barındırmayan gözlük, normal bir güneş gözlüğü görünümüne sahip ve böylece günlük hayatta da rahatça kullanılabilecek bir tasarıma sahip.



Bulundurduğu çift mikrofon ve hoparlörle çağrıların yanıtlanabildiği gözlükte ayrıca sesli asistana erişim de bulunuyor. USB Type-C girişi bulunan, 2200 mAh değerinde bataryaya sahip olan ve IP67 dayanıklılık sertifikası bulunan gözlük ayrıca kablosuz olarak da şarj edilebiliyor.









Haziran/Temmuz 2019 tarihleri arasında çıkacağı düşünülen ve birkaç farklı modelle gelecek olan akıllı gözlüğün şu an için fiyatı belli değil.

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