Son Dakika Haberleri: Huawei, Sağlık Şirketi Discovery Vitality ile Olan Ortaklığını Duyurdu

Huawei, Sağlık Şirketi Discovery Vitality ile Olan Ortaklığını Duyurdu

16 dakika önce

Huawei, Vitality ile yaptığı anlaşma sonrası Vitality üyeleri Huawei Health uygulamasına bağlanıp, yaptığı çalışmalarla puan kazanabilecek.

Huawei, Sağlık Şirketi Discovery Vitality ile Olan Ortaklığını Duyurdu, System.String[]
Huawei, 1 Şubat 2019'dan itibaren Discovery Vitality sağlık cihazları ailesinin bir parçası haline geldi. Yapılan ortaklıkla birlikte, Vitality üyeleri Huawei ve Sağlık uygulamasına bağlanabilecek ve kaydettikleri çalışmalar karşılığında puanlar kazanabilecekler. Huawei cihazı olanlar ve Huawei Health uygulamasını kullananlar Vitality puanı kazanabilecekler.



Güney Afrika'daki Huawei Consumer Business Group'tan Likun Zhao "Sağlık uygulamaları daha önce hiç olmadığı kadar çok kullanılıyor. Teknolojik gelişmeler, Huawei Health gibi uygulamalar ve kişisel sağlık bilgilerine erişim ve takip edebilme, kullanıcılar için işi daha da kolaylaştırdı." dedi.




Oldukça kaliteli bir sağlık asistanı uygulaması olan Huawei Health, herhangi bir Android ve iOS cihaza yüklenebiliyor. Uygulamada bir antrenman planı oluşturabiliyor ve tamamladığınız çalışmalarınızla ilgili detaylı bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca, Huawei cihazlara önceden yüklü gelen uygulama Huawei Band 3 Pro gibi giyilebilir teknoloji ürünleriyle bağlantı kurabiliyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:15 

Huawei, Teknoloji
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