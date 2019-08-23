Son Dakika Haberleri: Huawei sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandı
Son Dakika Dünya Haber

Huawei sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandı

1 saat önce

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Huawei sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandı, System.String[]
Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

ABD'nin talebiyle geçtiğimiz yıl Kanada'da gözaltına alınan Wanzhou, ABD'nin İran yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı. Meng, ABD-Çin arasında gerilime neden olurken, daha sonra 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı. Meng, serbest bırakıldıktan sonra Kanada hükümetine, 'medeni haklarının ağır ihlali' gerekçesiyle dava açmıştı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Huawei, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Altında yükseliş devam ediyor! İşte güncel fiyatlar Atatürk Orman Çiftliği arazisi için yürütmeyi durdurma kararı verildi ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 01:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei sahibinin kızının tutuklanma görüntüleri yayınlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]