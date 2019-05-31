Son Dakika Haberleri: HUAWEI Servis Günleri Fırsatlarla Geliyor, Onarımda 100 TL indirim
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HUAWEI Servis Günleri Fırsatlarla Geliyor, Onarımda 100 TL indirim

8 dakika önce

HUAWEI Servis Günleri Fırsatlarla Geliyor Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren HUAWEI, teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı sunuyor.

HUAWEI Servis Günleri Fırsatlarla Geliyor, Onarımda 100 TL indirim, System.String[]
HUAWEI Servis Günleri Fırsatlarla Geliyor


Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren HUAWEI, teknik servis ücretlerinde indirim fırsatı sunuyor. Huawei Servis Günleri, Kampanya hangi modeller için geçerli?


Her zaman tüketicinin yanında olan Huawei, teknik servisinde yaptığı indirimler ile kullanıcı dostu olmaya devam ediyor. Bu haftadan itibaren başlayan kampanya kapsamında her ayın son Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri, her türlü telefon onarımında 100 TL'ye varan indirimler Huawei sahiplerini bekliyor. Eğer bu günler tatil ise veya servisler kapalı ise gelecek ilk gün aktivite devam ediyor.

Huawei Servis Günleri, ayda bir kere teknik servise kendisi gelip cihazı elden teslim eden kullanıcılar için geçerli oluyor. Kullanıcılar model fark etmeksizin telefonlarını doğrudan Huawei teknik servisine getirdiklerinde, yalnızca 1 saat içinde sorun giderilip telefon kendilerine teslim ediliyor.

Bu kampanyaya katılan Huawei Teknik Servisi adreslerine, kullanıcılar Huawei cihazlarındaki HiCare uygulamasından veya internet sitesinden (https://consumer.huawei.com/tr/support/service-day/) erişebilirler.

Teknik servis hizmeti alan kullanıcılara ayrıca güncel modeller için stoklarla sınırlı olarak ücretsiz ekran koruyucu film de hediye ediliyor.

Ücretsiz ekran koruyucu film stoklarla sınırlı olup; Mate 10 Lite, Mate10 Pro, Mate 20 Lite, P Smart 2018, P Smart 2019, P9 Lite 2107, P20, P20 Pro, P20 Lite, Y5 2018, Y6 2018 ve Y7 2018 model telefonları kapsıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Huawei, Teknoloji
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