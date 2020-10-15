Huawei, sonbaharı ödüllü fotoğraf yarışmasıyla karşılıyor - Son Dakika

Huawei, sonbaharı ödüllü fotoğraf yarışmasıyla karşılıyor

15.10.2020 09:53
Huawei, sonbaharı ödüllü fotoğraf yarışmasıyla karşılıyor, System.String[]

Huawei Mobile Türkiye, sonbaharı özel bir fotoğraf yarışmasıyla ve çok sayıda ödülle karşılıyor.

Huawei Mobile Türkiye, sonbaharı özel bir fotoğraf yarışmasıyla ve çok sayıda ödülle karşılıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin yaratıcı ekibinin oluşturduğu jüri tarafından, 31 Ekim'e kadar yapılacak başvurular arasından her hafta seçilecek en iyi 100 fotoğrafı çeken yarışmacılardan toplamda 300 kişi, 179 TL değerinde Huawei Powerbank kazanacak.

Ayrıca yarışmaya katılan herkes, Huawei Store'da geçerli 50 TL değerinde kuponun da sahibi olurken, çekilen fotoğraflar Huawei Topluluğu bünyesinde oluşturulacak en iyi fotoğraflar sayfasında sergilenecek.

Sonbahar temalı ödüllü fotoğraf yarışması sonunda seçilen en iyi üç görsel özel ödüllerin sahibi olacak. Yarışmanın birincilik ödülü P smart 2021, ikincilik ödülü Watch GT 2 Pro, üçüncülük ödülü ise Watch Fit olarak açıklandı.

Yarışmaya dahil olmak için, Huawei Store'a giriş yapmak, daha önceden katılımcının üyeliği yoksa üyelik oluşturmak, yine Huawei Store'a e-posta adresiyle kayıt olmak, Huawei Topluluğu'na üye olmak ya da giriş yapmak ve yarışma için çekilen fotoğrafı "https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_126966/" sayfasında yorum kısmında paylaşmak yeterli oluyor.

Sonbahar fırsatları Huawei Store'da

Huawei, yeni nesil dizüstü bilgisayarları özelinde de yine önemli fırsatlarla dolu bir sonbahar kampanyasına imza atıyor.

Huawei Store'dan MateBook X almayı tercih edenler 500 TL'lik ön ödemeye karşılık 500 TL ek indirim kazanırken, alışveriş sonrası mağazanın web sayfasına yorum bırakan kullanıcılar, kazandıkları kuponla, Huawei Band 3e akıllı bilekliği sadece 1 TL'ye satın alabiliyor. Ürünün fiyatı ise 12 bin 999 TL.

Huawei MateBook 13 2020 AMD'yi tercih edenler ise HUAWEI FreeLace Bluetooth kulaklık ve Huawei Bluetooth Mouse'la birlikte 6 bin 499 TL karşılığında sahip oluyorlar.

HUAWEI MateBook D14, 5 bin 799 TL'lik fiyatına HUAWEI FreeLace Bluetooth kulaklığı da dahil ederken, 14 bin 999 TL'den satışa sunulan Huawei MateBook X Pro'yu satın almayı tercih edenler, vade farksız 6 taksit fırsatından yararlanabiliyor.

Türk Lirası, Bluetooth, Sonbahar, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, sonbaharı ödüllü fotoğraf yarışmasıyla karşılıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan karşısında duramayan Ermenistan cepheden çekilmek zorunda kaldı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiliz Proseför, maskesiz ve sosyal mesafesiz hayat için 2021 yazını işaret etti Sadakatsiz dizisine damga vuran sahne! Kocasının genç sevgilisinin hamile olduğunu öğrendi Yavuz Bingöl, kardeşinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi
Son dakika: Konut satışları eylül ayında 136 bin 744 oldu Son dakika: Konut satışları eylül ayında 136 bin 744 oldu         
09:59
Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı         
09:28
Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı Sırbistan ağlarını da sarsan Ozan Tufan'ın müthiş yükselişi! Sosyal medyada övgüler yağdı         
09:03
Kars'ta 2,5 ton sütten üretilen dev gravyer peyniri satışa çıktı Kars'ta 2,5 ton sütten üretilen dev gravyer peyniri satışa çıktı         
08:35
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor         
08:00
Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor Savaş kanunlarını hiçe sayıyorlar! Ermenistan, sivillere misket bombası ve fosfor gazı ile saldırıyor         
07:42
Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı Messi antrenöre küfretti! Arjantin'in rakibini 15 yıl sonra yendiği maçta ortalık karıştı         
00:25
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak         
19:43
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 10:07:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei, sonbaharı ödüllü fotoğraf yarışmasıyla karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei