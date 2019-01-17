Son Dakika Haberleri: Huawei Soruşturması Etkisiyle ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

Huawei Soruşturması Etkisiyle ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü

2 saat önce

– ABD hisse senedi piyasaları, Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, ABD'li iş ortaklarından ticari sırlar çaldıüı iddiasıyla savcılar tarafından soruşturulmasıyla, açılış öncesi işlemlerde düştü.

Huawei Soruşturması Etkisiyle ABD Piyasaları Açılış Öncesinde Düştü, System.String[]
– ABD hisse senedi piyasaları, Çin teknoloji şirketi Huawei'nin, ABD'li iş ortaklarından ticari sırlar çaldıüı iddiasıyla savcılar tarafından soruşturulmasıyla, açılış öncesi işlemlerde düştü. ABD piyasaları Çarşamba günün, Bancorp, Bank of America ve Goldman Sach'tan gelen olumlu veriler etkisiyle kazanımla tamamlamıştı.

ABD hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

Dow Jones yüzde 0.45,

Nasdaq yüzde 0.63 ve

S&P yüzde 0.48 düştü.

Dolar, euro karşısında yüzde 0.07 kayıpla 1.14 düzeyinde işlem görüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:57 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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