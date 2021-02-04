Huawei, teknik servis kampanyası ile avantajlı fiyatlar sunuyor - Son Dakika

Huawei, teknik servis kampanyası ile avantajlı fiyatlar sunuyor

04.02.2021 12:31
Huawei, teknik servis kampanyası ile avantajlı fiyatlar sunuyor, System.String[]

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren Huawei, 1-28 Şubat'ta teknik servis kampanyası ile avantajlı fiyatlar sunuyor.

Kullanıcı taleplerini dikkate alarak verdiği tüketici hizmetlerini geliştiren Huawei, 1-28 Şubat'ta teknik servis kampanyası ile avantajlı fiyatlar sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, teknik servisinde yaptığı indirimler ile kullanıcı dostu olmaya devam ediyor.

1-28 Şubat 2021'de seçili akıllı telefon ürünlerinde LCD ekran değişiminde yüzde 50, arka kapak değişiminde yüzde 90'a varan indirimler uygulanıyor.

Ücretli ekran veya anakart değişimi yapan kullanıcılara ise arka kapak değişim ücreti ise 10TL.

LCD ekran değişiminde indirim uygulanan modeller Huawei P20 Pro, Huawei nova 5T, Huawei P40 Lite, Huawei P9 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P Smart, Huawei Y6 2018, Huawei P9 Lite 2017, Huawei P10 ve Huawei P10 Lite olarak listeleniyor.

Stoklarda olan istediğiniz renk arka kapağı seçebileceğiniz bu fırsattan yararlanabilecek modeller ise Huawei Mate20 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Huawei P Smart, Huawei Y6 2018, Huawei Y5 2019, Huawei P9 Lite 2017, Huawei Y7 2018, Huawei Y5 2018, Huawei P10 ve Huawei P10 Lite olarak belirtiliyor.

Özel ekran koruyucular ve kullanıcının tasarımını kendi seçeceği özel arka kapak koruyucular da kampanya süresince 100 TL yerine 50 TL'ye sunuluyor.

Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konarak muhafaza edilecek.

Huawei'nin beraber daha iyiye teknik servis kampanyasına katılan yetkili servisleri ise İstanbul İstinyePark, İstanbul Canpark, İstanbul Kadıköy, İstanbul Şişli, Ankara Kızılay ve İzmir Mavibahçe'de.

Türk Lirası, İstanbul, 28 Şubat, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, teknik servis kampanyası ile avantajlı fiyatlar sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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