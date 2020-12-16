Huawei teknik servislerinde yeni yıl kampanyası

Huawei'nin 31 Ocak 2021'e kadar geçerli olacak, yeni yıla özel hazırlanan "Beraber Daha İyiye" kampanyası kapsamında, herkese 3 aya kadar ek garanti, serviste indirimler ve sürpriz hediyeler sunuluyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, teknik servislerde yeni yıl kampanyası başlattı.

Bu kapsamda, ücretsiz kargo onarım hizmeti, garanti dahilindeki ve haricindeki tüm Huawei ürünleri için geçerli olacak şekilde Huawei müşterilerine sunuluyor.

Kargo şubesinden gönderilebilecek cihaz, serviste tamir edilerek dezenfekte ediliyor ve profesyonel steril ambalaj içinde istenilen adrese gönderiliyor.

Kampanyaya katılan Huawei Yetkili Servisi Canpark, Huawei Deneyim Merkezi İstanbul İstinyePark, Huawei Deneyim Merkezi İzmir MaviBahçe, Huawei Yetkili Servisi Kadıköy, Huawei Yetkili Servisi İstanbul Şişli, Huawei Yetkili Servisi Ankara Kızılay servislerini ziyaret eden müşteriler için 31 Ocak 2021'e kadar sürecek indirim kampanyası dahilinde ekran onarımlarında ve kullanıcıların tarzını yansıtan cihaz koruma filmlerinde yüzde 50'ye varan indirim fırsatı uygulanıyor.

Telefonun arka kapağını istenilen renk kapak ile değiştirmekte ise yüzde 90'a varan indirim fırsatı sunuluyor.

Servise gelerek onarım yaptıran Huawei müşterilerini ayrıca sürpriz hediyeler bekliyor.

Onarımdan önce dezenfekte edilen cihazlar, geri gönderilmeden önce de profesyonel şekilde temizlenip dezenfekte edilecek. Onarılan cihazlar, profesyonel steril ambalaj için darbeye dayanıklı anti statik poşete konularak muhafaza edilecek.

28 Kasım 2020- 28 Şubat 2021 döneminde garantisi bitecek ürünlerin garantisi 1 Mart 2021'e kadar uzatılıyor.

Kullanıcılar, ürünlerinin kalan garanti sürelerini, yedek parça fiyatlarını ve teknik servis bilgilerini telefona yüklü "Destek Uygulaması" ya da Huawei internet sitesinden öğrenebiliyor.