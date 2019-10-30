Son Dakika Haberleri: Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor
Son Dakika Dünya Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor

Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor

53 dakika önce

Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladı.

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Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladı

Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10 
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