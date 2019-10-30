Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor
53 dakika önce
Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladı.
Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladı
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:10
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