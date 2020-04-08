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Huawei Tepe Yöneticisi Zhengfei Ren: 5G, çevre yolu ya da otoban kullanmak arasındaki farka benziyor
6 saat önce
Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladıView on euronews.
Çinli teknoloji devi Huawei'in kurucusu Zhengfei Ren, ABD ile Çin arasındaki ticari savaşı, Brexit ve Hong Kong'un şirkete olası etkilerini ve 5G teknolojisini euronews'e yorumladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:09
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