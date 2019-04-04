Son Dakika Haberleri: Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai Oldu

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai Oldu

1 saat önce

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin yeni direktörü Hüseyin Hai oldu.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai Oldu, System.String[]
Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin yeni direktörü Hüseyin Hai oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, dünya çapındaki ikinci en büyük Ar-Ge merkezi olan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'ndeki kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmeye devam ediyor.

2005 yılından bu yana Huawei çatısı altında farklı görevler üstlenen Hüseyin Hai, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin yeni direktörü oldu.

Çin'deki Sun Yat-sen Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olan Hüseyin Hai, kariyerine Huawei'de yazılım mühendisi olarak başladı.

Project Management Professional (PMP), Certified Quality Engineer (CQE) ve Altı Sigma Yeşil Kuşak Sertifikaları bulunan Hai, 2012 yılında Huawei'de kıdemli proje müdürü olarak görev aldı.

2018 yılında Huawei Yazılım Süreç ve Ürün Kalite Bölüm Başkanlığı görevine getirilen Hai, Mart 2019 itibarıyla Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü oldu.

170 milyon dolardan fazla yatırımla Çin'den sonraki ikinci en büyük yazılım geliştirme merkezi olan ve büyük çoğunluğunu Türk mühendislerin oluşturduğu Ar-Ge merkezi, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka, bulut ve akıllı/güvenli şehir teknolojileri özelindeki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:24 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Huawei, Ekonomi
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