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Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, Huawei Mobil Servisleri ekosisteminde ilk 3'te - Son Dakika

Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, Huawei Mobil Servisleri ekosisteminde ilk 3'te

03.11.2021 11:04
Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, Huawei Mobil Servisleri ekosisteminde ilk 3'te

Huawei Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü Vahit Bora, "Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosisteminin kurulduğu ilk günden bu yana Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi çok önemli bir rol oynadı ve Huawei Ar-Ge merkezleri arasında, bu kategoride görev alan ilk 3 ekipten biri olarak konumlandı.

Huawei Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü Vahit Bora, "Huawei Mobil Servisleri (HMS) ekosisteminin kurulduğu ilk günden bu yana Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi çok önemli bir rol oynadı ve Huawei Ar-Ge merkezleri arasında, bu kategoride görev alan ilk 3 ekipten biri olarak konumlandı." dedi.

Bora, Huawei'in Viyana'da düzenlediği 'Avrupa İnovasyon Günü' kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada markanın ilk kez 2009 yılında 5G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını ve bu konuya yönelik, toplamda 4 milyar dolar yatırım yaptığını belirtti.

Şirketin 5G çalışmalarına dair bilgiler veren Bora, "Şirket ek olarak, 3. Nesil Ortaklık Projesi'ne (3GPP) sunduğu 26 bin 600 standartla, 5G'nin gelişimine teknik anlamda da katkı sağladı. Huawei bugün, küresel mobil operatörler için tercih edilen bir 5G iş ortağıdır. Huawei, 5G ağlarını ticari kullanıma sunmak için dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörlerle işbirliğine gitti ve endüstriyel 5G uygulamalarının gelişimi için birçok yatırım gerçekleştirdi.

Huawei, geçtiğimiz yıldan bu yana; sağlık sektörü, liman işletmeleri, demir-çelik sektörü, elektrik dağıtım, madencilik ve imalat da dahil olmak üzere, 20'den fazla sektörü kapsayan, 10 binden fazla yeni nesil 5G projesini hayata geçirdi. Huawei, Avusturya'da gerçekleştirilen akıllı tarım projesi, 5G destekli akıllı demiryolları ve Macaristan'da açılışı yapılan akıllı fabrika gibi, Avrupa'da birçok 5G projesi başlattı." şeklinde konuştu.

Huawei'nin bulut bilişim konusunda öncelikle yazılıma yatırım yaptığına değinen Bora, "Bu alanın kendi içinde uyulması gereken kuralları var denilebilir. Şirket olarak, bulut bilişim kategorisini daha bağımsız bir alan olarak düşünerek, buraya daha fazla özerklik vermek istiyoruz. Böylelikle Huawei müşterilerine bu alanda daha fazla çözüm sunmak mümkün olabilecek. Huawei, daha bağlantılı ve sürdürülebilir bir Avrupa'da; çevreyi korumak, KOBİ'leri desteklemek ve teknoloji alanında daha fazla genç yeteneği eğitmek için, 5G, bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti ve diğer inovasyon odaklı teknolojilere yatırım yapmaya devam edecek." diye konuştu.

Bora, şirketin Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, şirketin Türk mühendisleri ile hem günümüz bağlantı teknolojilerine hem de geleceğin 5G teknolojilerine katkı sağlıyor. Türkiye Ar-Ge Merkezi, bu konuyla ilgili olarak yakında zamanda, 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) standartlarındaki son güncellemelere uygun şekilde, dünya çapında kullanılabilen bir mikro baz istasyonu yazılımı geliştirdi. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ayrıca, 5G NR standartlarını destekleyen IAB teknolojisinin testlerini tamamlayarak, IAB destekli baz istasyonu yazılımını kullanıma hazır hale getirdi. Bu teknoloji, 5G baz istasyonlarının kapalı ve kalabalık alanlardaki erişim alanı sorunlarını çözecek ve daha fazla kullanıcının yüksek kaliteli 5G bağlantısına ulaşmasını sağlayacak." şeklinde konuştu.

HMS aylık erişim bazında, Avrupa'da yaklaşık 42 milyon kullanıcıya sahip

Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) dünya çapında hızla büyümeye devam ettiğine vurgu yapan Bora, "HMS bugün aylık erişim bazında, Avrupa'da yaklaşık 42 milyon, Türkiye'de ise 3,8 milyon aktif kullanıcıya sahip. Bu servisleri geliştirirken; giyilebilir teknoloji ve diğer akıllı yaşam ürünlerini de kapsayan, tamamen bağlantılı ve dijital ürünlerle, sorunsuz bir yapay zeka deneyimi için çalışıyoruz. HMS ekosisteminin kurulduğu ilk günden bu yana Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi çok önemli bir rol oynadı ve Huawei Ar-Ge merkezleri arasında, bu kategoride görev alan ilk 3 ekipten biri olarak konumlandı. Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, HMS ekosistemini ve geleceğin 5G kullanım alanlarını geliştirmek için çalışmaya devam edecek." dedi.

Araştırma Geliştirme, Bora Füzesi, Türkiye, Huawei, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, Huawei Mobil Servisleri ekosisteminde ilk 3'te - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, Huawei Mobil Servisleri ekosisteminde ilk 3'te - Son Dakika
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