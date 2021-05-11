Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nden yerli üretim mikro baz istasyonu yazılımı

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, daha önce üzerinde çalıştığı makro baz istasyonu yazılımlarına ek olarak, 2021 yılında mikro baz istasyonu yazılımını da geliştirdiğini duyurdu.

Huawei Türkiye açıklamasına göre, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi baz istasyonu yazılım ekibi, 3. Nesil Ortaklık Projesi (3GPP) standartlarındaki son güncellemelere uygun olarak, dünya çapında kullanıma sunulacak olan yeni yazılım teknolojilerini üretmeye devam ediyor. Huawei'in Türk mühendisleri, şirketin baz istasyonu yazılım çalışmaları kapsamında, mikro baz istasyonu yazılım geliştirmelerinin de tamamlandığını açıkladı.

Mikro baz istasyonları, küçük boyutları ve farklı dalga boylarında çalışabilme özelliğiyle, genellikle metrolarda, alışveriş merkezlerinde ve etkinlik alanlarında kullanılıyor.

Mikro baz istasyonu yazılımları, istasyonların kullanıcı sayısına göre değişkenlik gösteren koşullara uyum sağlamasını kolaylaştırarak, operatörler için de pratik ve etkin bir çözüm olarak konumlanıyor.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde görev yapan Türk mühendisler, 5G NR standartlarını destekleyen IAB teknolojisinin testlerini tamamlayarak, IAB destekli baz istasyonu yazılımını kullanıma hazır hale getirdiler. Bu teknoloji, 5G baz istasyonlarının iç mekanlarda ve kalabalık alanlarda kapsama problemlerini çözerek, daha fazla kullanıcının 5G teknolojilerinden en yüksek kalitede faydalanmasını sağlayacak.

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde, 50'den fazla mühendisin çalışmalarıyla kullanıma sunulan baz istasyonu yazılımları, "Huawei Yazılım Standartları" çerçevesinde geliştiriliyor. Türkiye'de geliştirilen bu yazılımlar, Huawei'in dünya genelindeki tüm müşterileri tarafından 5G ağ altyapılarında kullanılıyor.