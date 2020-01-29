Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri' - Son Dakika Dünya

Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri'

6 saat önce

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, Türkiye'nin şirket için çok önemli olduğunu söyledi. Çinli teknoloji devi Huawei'nin Türkiye'deki yatırımlarının "küresel koşullar ne olursa olsun" devam edeceğini açıkladı.

Huawei: Türkiye bizim için 'merkez ülke' ve 'bölge lideri', System.String[]

Çinli teknoloji devi Huawei, Türkiye'deki yatırımlarının "küresel koşullar ne olursa olsun" devam edeceğini açıkladı.


Anadolu Ajansı'na şirketin Türkiye'ye yönelik planları hakkında değerlendirmede bulunan Huawei Türkiye Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo, Türkiye'nin şirket için önemli bir ülke olduğunu söyledi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:16 
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