Son Dakika Haberleri: Huawei, Türkiye'deki İlk Deneyim Mağazasını İzmir'de Açıyor

Huawei, Türkiye'deki İlk Deneyim Mağazasını İzmir'de Açıyor

1 saat önce

Çinli teknoloji devi Huawei, Türkiye'deki ilk deneyim mağazasını İzmir'deki bir alışveriş merkezinde açacak.

Huawei, Türkiye'deki İlk Deneyim Mağazasını İzmir'de Açıyor, System.String[]
Kullanıcılarıyla arasındaki iletişimi güçlendirmek ve direkt satış gerçekleştirmek isteyen Huawei, Türkiye'nin ilk Huawei Deneyim Mağazasını 9 Şubat tarihinde İzmir Mavibahçe Alışveriş Merkezinde açacak.




Mağaza içerisinde yalnızca akıllı telefon değil, aynı zamanda bilgisayar, giyilebilir teknolojik aletler ve akıllı ev aletleri gibi birçok ürün satılacak ve satışlar direkt olarak Huawei Türkiye aracılığıyla gerçekleştirilecek.



Mağazanın açılışını kutlamak amacıyla Huawei, belirli indirimler ve kampanyalar yapacak. Mağazanın açıldığı ilk gün olan 9 Şubat tarihinde ilk 100 fatura üzerinde %20 indirim yapacak olan Huawei, ikinci 100 faturada %18, üçüncü 100 faturada ise %15 indirim gerçekleştirecek. Açılıştan sonraki gün ise bu indirim oranları aynı şekilde sırasıyla %15, %12 ve %10 olarak değişecek.




Tüm bu indirimlerin yanı sıra Huawei Tripot Selfie Stick, Moonlight Selfie Stick, Huawei Quick Car Charger ve Huawei Sport Armband gibi hediyeler de sahiplerine ulaşacak.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:45 

İzmir, Türkiye, Huawei, Teknoloji
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