Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi - Son Dakika

Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi

10.11.2020 11:41
Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi, System.String[]

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Fast Company dergisi tarafından 16 sektör özelinde gerçekleştirilen, "Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi" marka değerlendirmesinde, elektronik sektörünün en iyisi olarak ilk sırada yer aldı.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, Fast Company dergisi tarafından 16 sektör özelinde gerçekleştirilen, "Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi" marka değerlendirmesinde, elektronik sektörünün en iyisi olarak ilk sırada yer aldı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Fast Company dergisi tarafından, 16 sektörde 5 bin 300 kişiyi kapsayan ve 15 bin 73 markanın değerlendirilmesiyle gerçekleştirilen Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi'nin elektronik sektöründeki lideri Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, "Artan rekabetle birlikte müşteri deneyimi konusu gitgide daha fazla önem kazanıyor. Müşteri beklentileri de bu dinamiğin bir parçası olarak dönem dönem değişimler gösteriyor. Marka olarak tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ürünlerimizin tüketicilerimize en yüksek memnuniyet düzeyini sağlamasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünlerini satın alan kullanıcıların, sadece alırken değil kullanım döneminde de Huawei'nin desteğini hissettiklerini belirten Wang, şunları kaydetti:

"Bizler de günden güne artan dijital ve fiziksel servislerimizle tüketicilerimize en iyi deneyimi yaşatmayı önemli bir görev olarak görüyoruz. Bu çabalarımızın karşılığında sektöre liderlik eden bir marka olarak konumlanmak bizler açısından da memnuniyet verici. Bu tür ödülleri şirketimiz açısından daha iyisini yapmak üzere bir motivasyon olarak görüyoruz. Tüketicilerimize de bu deneyimi bu denli olumlu şekilde yansıttıkları için teşekkür ediyoruz."

Turkcell Global Bilgi tarafından, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Dr. Nihat Tavşan ve Yeditepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Can Erdem danışmanlığında gerçekleştirilen Türkiye Müşteri Deneyimi Endeksi'nin saha çalışması, 20 Ağustos-6 Eylül'de gerçekleştirildi. Türkiye'de farklı sektörlerde hizmet veren markaların, müşteri gözünden müşteri deneyimi olgunluk düzeylerinin ölçülmesini amaçlayan çalışmanın sonucunda, Türkiye'nin bu alandaki ortalaması yüzde 72,7 olarak saptandı. 2019 yılındaki saha araştırmasında bu sonuç yüzde 69 olmuştu.

Türkiye, COMPANY, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu Yenilgiyi kabul eden Paşinyan suçu orduya attı: Durulması gerektiği söylendi Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Aliyev'in Paşinyan'la dalga geçtiği video sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor Bahçelievler'de ağaca asılı cansız erkek bedeni bulundu Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak) Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanlığı: Karabağ'da barış gücü sadece Rus askerlerden oluşacak (Türk askeri olmayacak)         
11:20
Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi Falcao, restoran çıkışında bebek arabasını görevlilerin yardımıyla kapatabildi         
11:10
Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları duygulandırdı         
10:38
İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum İçişleri Bakanı Soylu'dan görevinden istifa eden Albayrak paylaşımı: Çabası, gayreti ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum         
10:32
1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu 1 ay önce cezaevinden çıkan kişi 10 farklı iş yerini soydu         
10:24
Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın 10 Kasım paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu         
10:04
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanamayan Ermeniler hesabın çalındığını sandı         
09:34
120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi 120 yaşındaki Fatma ninenin yürekleri ısıtan Atatürk anısı: Ne yaptığımı sordu, ekmek parası verdi         
08:27
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor         
01:05
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 11:51:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Huawei, Türkiye Müşteri Deneyimi Araştırması'nda sektöründe lider seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei