Huawei Üst Yöneticisi Ping: "Teknolojide sinerji ile yeni değer yaratmalıyız" - Son Dakika

Huawei Üst Yöneticisi Ping: "Teknolojide sinerji ile yeni değer yaratmalıyız"

Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, şirketin akıllı işletmeler ve şehirler alanındaki önde gelen uygulamalarını farklı senaryolar eşliğinde paylaşarak, "Giderek daha fazla ülke yönetimi ile şirketin bilgi ve dijitalleşmeyi desteklemesiyle Bilgi Teknoloji (BT) sektörü önemli bir...

Huawei Üst Yöneticisi Ping:

Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, şirketin akıllı işletmeler ve şehirler alanındaki önde gelen uygulamalarını farklı senaryolar eşliğinde paylaşarak, "Giderek daha fazla ülke yönetimi ile şirketin bilgi ve dijitalleşmeyi desteklemesiyle Bilgi Teknoloji (BT) sektörü önemli bir büyüme potansiyeline sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin temel stratejilerini ortaya koyduğu Huawei Connect, 23-26 Eylül tarihleri arasında Şangay'da düzenleniyor.

Bu yılki etkinliğin açılış sunumunu yapan Huawei Üst Yöneticisi Ping, "Beş Teknolojik Alanda Sinerji ile Yeni Değer Yaratmak" başlıklı açılış konuşmasında, giderek daha fazla ülke yönetimi ile şirketin bilgi ve dijitalleşmeyi desteklemesiyle BT sektörünün büyüme potansiyelinin de önemli ölçüde artacağını aktardı. Ping, "Huawei, bilgi ve iletişim teknolojilerini endüstrilere en iyi şekilde adapte etmek için iş ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecek. İşletmelerin büyümelerine, ülke yönetimlerinin de yerel sanayiyi geliştirmelerine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Birlikte büyüyeceğiz"

Guo Ping, konuşmasında Huawei'nin hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Huawei, ağ teknolojileri alanında ülke yönetimleri ve işletmelerin teknolojik gelişimini hızlandırmak amacıyla akıllı bağlantı kavramına büyük önem veriyor. Huawei, bilgisayarını x86 ve Kunpeng dahil olmak üzere farklı işlem ihtiyaçlarına uyarlamak için, yazılımı donanımdan ayırarak, müşterilerine önemli bir bilgi işlem gücü sağlamayı taahhüt etmekte. Bulut hizmeti alanında 1,5 milyondan fazla geliştiricinin ilgisini çekerek dünya çapında 23 bölge kurduk. Bunun yanı sıra, yapay zekayı yine ülke yönetimleri ve işletmelerin başlıca iş sistemlerine daha iyi entegre etmeyi hedefliyoruz."

Bağlantı teknolojileri, yapay zeka, bilgi işlem teknolojileri ve bulut bilişimin 100 yıl önce elektriğin icat edilişine benzer bir etki yarattığını belirten Ping, "Bugünün endüstri uygulamaları, elektrikle çalışan ev aletleri ve endüstriyel ekipmanlarla benzerlik göstermektedir. Bu teknolojilerin yarattığı sinerji, yalnızca Huawei'ye değil tüm sektöre yeni fırsatlar sunacak. Huawei, ortaklarıyla birlikte pastanın tamamını büyütmeyi ve tüm ekosistemin bu yeni değer zincirinden en fazla faydayı elde etmesini arzu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ping, Huawei'nin üç iş ortağı olan Tech Education, Cooler Master ve CS&S'in işlerini büyütmesine nasıl yardımcı olduğuna dair örnekler paylaşırken, şirketin sektör uygulamaları geliştirme, tedarik zincirini büyütme ve sektörlerin gelişimine katkı sağlama özelinde, iş ortaklarını sürekli destekleyeceğini kaydetti.

Tüm bunlar için gereken değeri Huawei'nin üreteceğini belirten Ping, "Ortaklarımız bundan en iyi şekilde yararlanabilecek. Birlikte başaracağız ve müşterilerimiz için daha fazla değer yaratacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Enterprise İş Birimi Başkanı Peng Zhongyang ise, "Daha Büyük Değerler İçin Paradigma Değişimi" başlıklı konuşmasında dijital bir ekosistem oluşturmak için beş teknoloji özelinde sinerji oluşturulması gerektiğini vurguladı. Yeni senaryolara dayalı ve inovasyon odaklı bilimsel çözümlerle endüstriler için yeni değerler yaratılması gerektiğinin altını çizen Zhongyang, son dönemde bu bakış açısıyla gerçekleştirilen projelerden de örnekler paylaştı.

Huawei Tüketici İş Grubu Bulut Hizmetleri Başkanı Zhang Ping de yapay zeka odaklı Huawei Mobil Servisleri'nin (HMS) finans, eğitim, eğlence de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde dijitalleşmeyi önemli ölçüde desteklediğinin altını çizdi.

Şirketten dünya çapındaki iş ortaklarına yenilikçi bir ekosistem çağrısı

Bu arada açıklamada verilen bilgilere göre, Huawei, 2016 yılında akıllı bir gelecek için dünya çapındaki iş ortaklarını yenilikçi bir ekosistem oluşturmaya çağırdı. Şirket, 2017'de dünyanın en büyük beş bulut hizmeti sağlayıcısından biri olma hedefini duyurdu. Huawei, 2018'de yapay zeka stratejisini, 2019'da ise bilgi işlem stratejisini açıkladı.

Bu yıl 5G dünya çapında yaygınlaşırken, bağlantı teknolojileri, bulut bilişim, yapay zeka, bilgi işlem ve endüstri uygulamalarının tümü, BT sektörü için benzeri görülmemiş fırsatları da beraberinde getirdi. Bu nedenle, bu yılki Huawei Connect etkinliğinin ana teması "Beş Teknolojik Alanda Sinerji ile Yeni Değerler Yaratmak" olarak belirlendi.

Huawei ileriye dönük olarak işletmelerin gelişimine ve ülke yönetimlerinin yerel sanayilerini güçlendirmelerine yardımcı olmak için iş ortaklarıyla birlikte, yeni senaryo ve çözümler geliştirmeye odaklanacak.

Yapay Zeka, Huawei, yerel, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Üst Yöneticisi Ping: 'Teknolojide sinerji ile yeni değer yaratmalıyız' - Son Dakika Ekonomi

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