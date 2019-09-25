Son Dakika Haberleri: Huawei ve HAVELSAN'dan teknolojik iş birliği
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Huawei ve HAVELSAN'dan teknolojik iş birliği

40 dakika önce

Huawei ve HAVELSAN, Huawei platformlarında video cloud ve big data çözümlerinde iş birliği yapma amacıyla iyi niyet sözleşmesi imzaladı.

Huawei ve HAVELSAN'dan teknolojik iş birliği, System.String[]

Huawei ve HAVELSAN, Huawei platformlarında video cloud ve big data çözümlerinde iş birliği yapma amacıyla iyi niyet sözleşmesi imzaladı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN, video cloud, big data ve cloud solution alanında birlikte çalışmak üzere Huawei ile protokol imzaladı. Ortak geliştirilecek çözümler birçok alanda, özellikle de akıllı ve güvenli şehir projelerinde kullanılabilecek.


İyi niyet sözleşmesi, 19 Eylül'de Huawei'nin yıllık inovasyon etkinliği "Huawei Connect 2019" sırasında HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Alper Şeker ve Huawei Kamu Güvenliği Ekosistemi ve İş Ortaklığı Geliştirme Departmanı Direktörü Simon Zou tarafından imzalandı.


İki şirket, daha önce, 2017 yılında akıllı ve güvenli şehir konsepti için VCN entegrasyonu çözümlerinde ortak çalışmaya başlamıştı. HAVELSAN, halihazırda yapay zeka çözümlerini Huawei platformlarına entegre ederek daha güvenilir, daha düşük maliyetli ve daha ölçeklenebilir big data çözümleri sağlamayı amaçlıyor.


Akıllı kamera çözümleri için ortak çaba


Huawei ve HAVELSAN mühendislerinin birlikte çalıştıkları alanlardan birini de akıllı kamera çözümleri oluşturuyor. Bu çözümlerle şehirlerdeki kamera sistemlerine yapay zeka ekleyerek plaka tanıma, emniyet kemeri kullanmayan sürücülerin tespiti ve araç markası tanıma gibi işlemlerin daha hızlı ve daha doğru yapılması hedefleniyor.

İki şirket, Cloud IVS entegrasyonu alanında da iş birliği içinde bulunuyor. Bu iş birliği, video analiz uygulamalarının Cloud IVS'e eklenerek daha gelişmiş analiz kapasiteli çözümler elde etmeyi amaçlıyor.

HAVELSAN ve Huawei, imzaladıkları protokolün ardından tamamlayacakları çözümleri Türkiye'de ve yurt dışında hizmete sunacak.

Huawei, Eylül, cloud, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:08 Kaynak: AA
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