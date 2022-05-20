Huawei ve ZTE bir ülkede daha yasaklandı! - Son Dakika
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Huawei ve ZTE bir ülkede daha yasaklandı!

20.05.2022 20:36
Huawei ve ZTE bir ülkede daha yasaklandı!

ABD ambargosu sonrasında İngiltere, Huawei ağ ekipmanlarını yasaklamıştı. İki yıl sonra Kanada, Huawei ve ZTE ağ ekipmanlarını yasakladı.

2019 yılında ABD ve Çin arasında ortaya çıkan ticaret savaşında en büyük darbeyi, Huawei'nin aldığını artık herkes biliyor. Google uygulamalarının yasaklanması üzerine kendi uygulamalarını ve hatta kendi işletim sistemini geliştiren Huawei'nin oldukça güçlü olduğu alanlardan birisi de, ağ ekipmanları. O dönemde ABD ve İngiltere'deki operatörlerin Huawei 5G donanımlarını tedarik etmesi yasaklanmıştı.

Bu yasak iki yıldır devam ediyor ve Huawei geliştirdiği 5G ve diğer ağ ekipmanlarını, ABD ve İngiltere'deki müşterilerine satamıyor. ABD Başkanı değiştiğinde bazı kaynaklar Huawei için işlerin daha iyi olacağını iddia etse de, Joe Biden benzer bir tutum sergiledi.

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Kanada, Huawei ve ZTE ekipmanlarını yasakladı!

Aradan geçen iki yılın ardından Kanada hükümeti, güvenlik endişelerini gerekçe gösterek Huawei ve ZTE'nin 5G ağ donanımı sağlamasını yasakladı. Kanada hükümeti yaptığı açıklamada, Huawei ve ZTE konusunda çok ciddi endişe duyduğunu belirterek, Huawei tarafından sağlanan donanımların 28 Haziran 2024 tarihine, ZTE'ye ait donanımların ise 31 Aralık 2027'ye kadar kaldırılmasını emretti.

Huawei ve ZTE bir ülkede daha yasaklandı!

Kanadalı operatörler Bell ve Telus, nihai bir yasaktan korktukları için Huawei'nin 5G ağ donanımını kullanmayı çoktan bırakmıştı, bu nedenle kararın kısa vadede onları etkilemesi olası değil.

Kanada hükümeti, Telekomünikasyon Yasasını yakında değiştirecek ve planladığı yeni telekomünikasyon güvenlik çerçevesinin bir parçası olarak bu önlemleri uyguladı. Çin'in Kanada Büyükelçiliği, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, bu yasak kararının serbest ticaret ilkelerini ihlal ettiğini ve Çinli şirketlerin çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Huawei, 3G ve 4G ağları için Kanadalı operatörler için önemli bir ekipman tedarikçisiydi.

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Kaynak: Shiftdelete

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