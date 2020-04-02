Huawei Video, 50 bin yeni içerikle yenilendi - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Huawei Video, 50 bin yeni içerikle yenilendi - Son Dakika

Huawei Video, 50 bin yeni içerikle yenilendi

6 saat önce

Huawei, eğlence hizmeti Huawei Video'nun 50 binin üzerinde video içeriğine ulaştığını duyurdu.

Huawei Video, 50 bin yeni içerikle yenilendi, System.String[]

Huawei, eğlence hizmeti Huawei Video'nun 50 binin üzerinde video içeriğine ulaştığını duyurdu.

Huawei açıklamasına göre, Huawei Video, Avrupa'daki 10 ülkeye daha sunulacak ve kullanıcılar abonelik, kiralama veya ücretsiz yayınlar ile platforma ulaşabilecek.

Halihazırda dünya çapında aylık 140 milyon aktif kullanıcısı bulunan Huawei Video, 50 binin üzerinde video içeriğine ulaştı.

Başlangıçta sadece İtalya ve İspanya'da kullanıma sunulan platform, Türkiye ile birlikte Avrupa'daki 10 ülkede daha kullanıma sunularak, daha fazla kullanıcıya hizmet verecek.

Huawei Video, kapsamlı bir içerik kütüphanesi sunmak için aralarında Rakuten, BBC News, FilmBox, Stingray, DailyMotion, ToonGoggles ve The Explorers'in de bulunduğu çok sayıda uluslararası ve Avrupa eğlence sağlayıcısını sistemine entegre etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Servislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jervis Su, Huawei Video hizmetini sunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu sayede Avrupa'daki insanlar her yerde ve her zaman iş ortaklarımızdan binlerce video ve filmi kolayca keşfedebilirler. Tüketicilere daha fazla seçenek sunmayı taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İçerikler çevrimdışı izlemek için indirilebiliyor

Huawei Video, en çok izlenen kanalların sırasını ve Ebeveyn Kontrolü'nü ayarlamak için favori içeriğe ve kişiselleştirme seçeneklerine kolayca ulaşmak için "Favori Video" özelliğiyle yer imleri dahil olmak üzere özelleştirme seçenekleri sunuyor. Ayrıca, içerikler çevrim dışı izlemek için indirilebiliyor.

Wise Video özelliği de, Huawei akıllı telefonlar için tasarlanmış izleme deneyimini sağlamak için görüntü ve ses kalitesini ayarlamak, akış kalitesini kullanılan internet ağının bant genişliğine uyarlamak için Huawei AI kullanıyor.

EMUI 8.0 ve sonraki sürümlerde çalışan Huawei cihazlara sahip tüm kullanıcılar, cihazlarındaki Huawei Video uygulamasını açarak yeni sürüme yükseltebiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, Huawei Video uygulamasını, Huawei AppGallery aracılığıyla da indirebiliyor veya güncelleyebiliyor.

İspanya, Avrupa, Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:18 Kaynak: AA

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