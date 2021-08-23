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Huawei Watch 3 Pro, EISA "En İyi Akıllı Saat" ödülünü kazandı - Son Dakika

Huawei Watch 3 Pro, EISA "En İyi Akıllı Saat" ödülünü kazandı

23.08.2021 11:02
Huawei Watch 3 Pro, EISA

Huawei Watch 3 Pro, Expert Imaging and Sound Association'dan (EISA) tarafından "EISA En İyi Akıllı Saat 2021-2022" ödülüne layık görüldü.

Huawei Watch 3 Pro, Expert Imaging and Sound Association'dan (EISA) tarafından "EISA En İyi Akıllı Saat 2021-2022" ödülüne layık görüldü.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, EISA, Huawei Watch 3 Pro'nun birinci sınıf tasarımını överek, "Bileğinizde mükemmel görünüyor, 1,43 inçlik Amoled ekranının etrafındaki titanyum gövdesiyle birlikte, modern bir zarafet havası veren safir camla korunuyor. Bu gelişmeiş işletim sistemi beraberinde kalp atış hızı ve kan oksijen seviyesi izleme, stres testi, düşme tespiti ve 100'den fazla farklı egzersiz programı için hazır programlar dahil olmak üzere bir dizi uygulama ve özellik getiriyor." yorumlarına yer verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Operasyon Direktörü Kevin Ho, Huawei Watch GT 2'nin, geçen yıl EISA En İyi Akıllı Saat 2020-2021'i kazandıktan sonra, en yeni Huawei Watch 3 Pro için EISA'dan bir akıllı saat ödülü daha almasından büyük onur duyduklarını vurgulayarak, "Huawei, tüketicilere en son teknolojileri ve heyecan verici deneyimleri sunmaya, teknolojik gelişmelerin heyecanını dünya çapında daha fazla insanla paylaşmaya kendini adamıştır. Bu nedenle Huawei Watch 3 Pro, bir akıllı telefon kadar bağımsız, akıllı ve güçlüdür. Kullanıcılarımızın kendi sağlıklarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayan tüm gün sağlık takibi ve fitness özelliklerinin yanı sıra bunun ödüllendirilmesi bizim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Huawei açıklamasında verilen bilgiye göre, HarmonyOS 2'den gücünü alan Huawei Watch 3 Pro, gelecek için tasarlanmış ve üretilmiş bir akıllı saat. Huawei Watch 3 Pro, Huawei'nin kusursuz yapay zeka yaşamı vizyonunu gösteren ve 1+8+N stratejisini güçlendiren yepyeni akıllı özellikler sunuyor. Huawei giyilebilir cihazların profesyonel sağlık ve fitness izleme özelliklerine ve 21 güne kadar ultra uzun pil ömrüne ek olarak, Huawei Watch 3 Pro, cilt sıcaklığı algılamayı desteklemek için yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü içeriyor. Düşme tespiti gibi yeni özellikler getiren Huawei Watch 3 Pro, yaşamları onları nereye götürürse götürsün, bilime dayalı çözümlerle kullanıcıların antrenman ilerlemelerini ve sağlık koşullarını izlemelerine yardımcı oluyor.

EISA üyeleri, 30'dan fazla ülkeden tüketici elektroniğinin tüm yelpazesinde uzman medyayı içerir ve her üye, fotoğrafçılık, mobil cihazlar, Hi-Fi, ev sineması sesi, ev sineması, video ve araç içi elektronik olmak üzere EISA'nın altı Uzman Grubundan bir veya daha fazlasına katkıda bulunuyor. Her yıl EISA üyeleri, bu uzman gruplarının her birinde öne çıkan performans gösterdiğini düşündükleri ürünlerin bir listesini aday gösteriyor. Adaylıklar daha sonra, üyelerin her kategorinin kazananı için oy vermeden önce derinlemesine bir müzakere yürüttüğü EISA'nın AGM'sinde sunuluyor.

Huawei Watch 3 Pro, 5 bin 699 TL fiyat etiketiyle Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketicilere ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor. Arzu eden tüketiciler, sadece 1 TL fark vererek Huawei FreeBuds 3 sahibi de olabiliyor.

Amoled, Huawei, Fitnes, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Watch 3 Pro, EISA 'En İyi Akıllı Saat' ödülünü kazandı - Son Dakika Ekonomi


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