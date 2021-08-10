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Huawei Watch 3 Pro Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Huawei Watch 3 Pro Türkiye'de satışa sunuldu

10.08.2021 12:02
Huawei Watch 3 Pro Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle donatılan Huawei Watch 3 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle donatılan Huawei Watch 3 Pro'yu Türkiye'de satışa sundu.

Şirket açıklamasına göre, Huawei giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, Huawei Watch 3 Pro'da vücut ısısını sürekli olarak hassas biçimde ölçen, yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. Huawei'nin yeni akıllı saati, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.

Huawei Watch 3 Pro, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Huawei Watch 3 Pro'nun gövdesi; titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. Cihazın 1,43 inç boyutlarındaki 3D cam kaplama amoled ekranı ise ultra kavisli tasarımına ek olarak, 1000 nits parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü ve 60 Hz'lik yenileme hızıyla öne çıkıyor.

Huawei Watch 3 Pro, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip bulunuyor. Yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D touch ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.

Huawei Watch 3 Pro, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan geniş bir kayış yelpazesi sunuyor. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle, aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.

100'den fazla egzersiz modu ile geliyor

HarmonyOS, Android ve IOS işletim sistemleriyle de uyumlu çalışan Huawei Watch 3 Pro, bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Cihaz aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler. Huawei Watch 3 Pro'ya kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Huawei Watch 3 Pro, 100'den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan profesyonel bir sağlık ve antrenman asistanı özelliği de taşıyor. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. Cihaz ayrıca, 15'i profesyonel olmak üzere, 100'den fazla egzersiz modu bulunduruyor.

Huawei Watch 3 Pro, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla Huawei'nin sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.

Çift kanallı GPS takibiyle konum ve rota doğruluğu sağlayan üründe, doğrudan saat yüzü üzerinden oyun, video ve bilgilendirme ekranları da görüntülenebiliyor. HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı bir etkileşim deneyimi sunan Watch 3 Pro, bulut üzerinden çevrim içi müzik akışı ve çalma listelerini senkronize etme özelliklerinin yanı sıra, telefon üzerinden açıldıktan sonra saat üzerinden Petal Maps yönergeleri de alınabiliyor.

10 dakikalık şarjla 20 saat kullanım sağlayan Huawei Watch 3 Pro'nun uzun pil ömrü, akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne varan kullanım sağlıyor. Cihaz ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özellikleri de mevcut.

Huawei Watch 3 Pro, 5 bin 699 TL fiyat etiketiyle Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketiciler ayrıca Huawei Bülteni'ne abone olarak seçilmiş ürünlerde geçerli 3 bin TL'ye varan indirim kuponu kazanabiliyor.

Estetik, Türkiye, Huawei, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Watch 3 Pro Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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