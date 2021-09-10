Huawei, Watch 3 Serisi için "Petal Haritalar"ın kullanımını başlattı

Huawei'nin kendi harita ve navigasyon aracı olan Petal Maps, yeni Huawei Watch 3 Serisi'nde de kullanılabilecek.

Huawei açıklamasına göre, bu kapsamda sunulan bir dizi yeni özellikle, seyahat etmek her zamankinden daha kolay hale gelecek.

Huawei Watch 3'teki AppGallery'den kolayca indirilebilen Petal Maps, navigasyon verilerini doğrudan akıllı saate aktarabiliyor. Böylelikle kullanıcıların yürürken veya bisiklete binerken sadece bileklerine bakarak yol tariflerine anında erişim sağlaması mümkün hale geliyor.

Pek çok kişi için günlük rutinler yavaş yavaş normale dönüyor ve insanlar daha fazla seyahat etmeye başlıyor. Petal Maps 1.9 sürümü, yeni trafik durumu güncellemeleri, sürükleyici hava katmanları, uydu haritaları, sürüş navigasyonu ve favori yer listeleri ile tüketicilere yolculuklarını sorunsuz bir şekilde yapmaları için faydalı yollar sağlayarak salgın sonrası günlük yaşama geçişi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor.

Yeni özelliklerden bazıları şu şekilde:

"İşe gidip gelme kartları: Bu özellik, kullanıcıların eve dönüş yollarında mümkün olan en verimli şekilde gezinmelerine yardımcı oluyor. Petal Haritalar, kullanıcıların evlerinin ve ofislerinin konumunu girmelerine, işe gidiş geliş saatlerini ve rotalarını hızlıca kontrol etmek için kısa yol kartları oluşturmalarına olanak tanırken, gelişmiş navigasyon artık sürüş, yürüyüş ve bisiklete binme seçeneklerinin yanı sıra toplu taşıma rotalarını da kapsıyor. Ev ve iş yeri bilgileri sıkı gizlilik önlemlerine tabi bir şekilde yalnızca uygulamada saklanıyor.

Hava Durumu Katmanı: Yeni hava durumu katmanı özelliği, çarpıcı animasyon özellikleriyle kullanıcılara nereye gittiklerine dair tahminler hakkında ayrıntılı bir fikir veriyor. Yeni ve geliştirilmiş eklemeyle, hava durumu bilgileri ilgi çekici animasyonlu efektlerle doğrudan harita üzerinde görüntülenebiliyor.

Uydu Haritası ve Arazi Katmanı: Yeni ve geliştirilmiş Uydu Haritası, kullanıcılara uydu görüntüleri aracılığıyla seyahat ettikleri manzaralara karmaşık bir bakış sağlıyor. Yüksek çözünürlüklü harita, kullanıcıların coğrafi özellikleri kesin bir doğrulukla tanımlamasına olanak tanıyor. Gerçek Zamanlı Trafik Koşulları: Yeni güncelleme ayrıca, kullanıcıların bir bakışta görebilecekleri, ilerideki trafik hızını göstermeye yardımcı olan, takip edilmesi kolay gökkuşağı renklerini de tanıttı. Ek olarak, sürücüler, karmaşık kavşaklarda gezinmeyi oldukça kolaylaştıran genişletilmiş kavşak haritası ekranlarını da kullanabilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao, "Çalışanların kademeli olarak işe döndüğü ve yolculukların arttığı şu günlerde, Petal Haritalar güncellemelerimizi doğru bir zamanlamayla sunduğumuzu düşünüyorum. Kusursuz teknoloji ve navigasyon sistemi, kullanıcıların işe, toplantılara ve eve en kolay şekilde dönmelerine olanak tanıyor. Artık Huawei Watch 3 Serisi'nde de bulunan Petal Haritalar ile ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yakında çıkacak olan yeni sürümlerde sunacağımız sürpriz özelliklerle kullanıcılarımızı şaşırtacağız." ifadelerini kullandı.

Petal Haritalar, kullanıma sunulmaya başladığı 2020 Ekim ayından bu yana yeni güncellemelerle kullanıcılara daha iyi, farklılaştırılmış ve yerelleştirilmiş bir deneyim sunmaya devam ediyor. Avrupa'da 2,7 milyondan fazla kullanıcısı olan Petal Maps, 140'tan fazla ülkede ve 26 navigasyon dilinde mevcut.