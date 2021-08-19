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Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika

Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa sunuldu

19.08.2021 12:35
Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Huawei, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen ve akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan Huawei Watch 3 akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu.

Huawei, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen ve akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan Huawei Watch 3 akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Huawei giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan, profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, Huawei Watch 3'te vücut ısısını hassas biçimde algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü yer alıyor.

El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler sunan Huawei'nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini sağlıyor.

Huawei Watch 3, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saatin zarif bir tasarıma sahip olan paslanmaz çelik gövdesi, ultra kavisli 3D cam kaplama ve oldukça büyük bir ekrandan oluşuyor.

Yüksek hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsünü kullanıcılarına sunuyor.

Huawei Watch 3, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan geniş bir kayış yelpazesine sahip. Kullanıcılar ayrıca yüzlerce işlevsel saat kadranı seçeneğiyle akıllı saatlerini tam ihtiyaçları olan şekilde ve günlük tarzlarına uygun olarak kişiselleştirebiliyorlar.

Bilekteki cep telefonu

Huawei Watch 3 bağımsız bağlantı desteği de sunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor.

Huawei Watch 3, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler. Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery Huawei Watch 3'e ön yüklü olarak geliyor.

Huawei Watch 3, 100'den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan profesyonel bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor.

Huawei Watch 3 akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca durmadan çalışabiliyor.

Huawei Watch 3, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip. 4 bin 999 TL fiyatla tüketicilere sunulan akıllı saati satın alanlar, yalnızca 1 TL karşılığında tam kablosuz bluetooth kulaklık olan Huawei FreeBuds 3'e de sahip oluyorlar. Huawei Online Mağaza tüketicilere ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.

Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa sunuldu
Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa sunuldu

Estetik, Türkiye, Huawei, 3d, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Watch 3 Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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