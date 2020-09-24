Huawei Watch Fit, yeni egzersiz biçimlerini denemeye teşvik ediyor

Huawei'nin yuvarlak dikdörtgen yüzlü ilk akıllı spor saati olan Huawei Watch Fit, kullanıcıları çeşitli fitness kursları, egzersiz modları ve bilimsel sağlık izleme özellikleri aracılığıyla yeni egzersiz biçimlerini denemeye teşvik ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda renkli bir stil sunan akıllı saat, kullanıcının kişiliğini yansıtmasına da izin veriyor.

Huawei Watch Fit, 44 duruş gösterimi de dahil olmak üzere 12 antrenman kursunu kapsayan animasyonlu bir kişisel antrenörü destekleyen Huawei'nin ilk akıllı saati.

Ayrı ayrı animasyonlu fitness kursları, kullanıcılara akıllı telefon veya başka bir cihaza ihtiyaç duymadan ücretsiz bire bir kişisel eğitim imkanı sağlıyor. Kuvvet antrenmanı, karın egzersizleri ve diğer egzersizler, kullanıcıların evde egzersiz yapmalarına yardımcı oluyor.

Ek olarak, ayağa kalkma hatırlatıcıları, kullanıcılara aktif kalmalarını hatırlatarak uzun bir süre oturmaları durumunda hareket etmelerini söylüyor.

Huawei Watch Fit, performanslarını ayrıntılı olarak izlemek isteyenler için, gelişmiş veri izleme ile 96 egzersiz modunu destekliyor. 11 profesyonel egzersiz modu, koşu, yürüyüş, bisiklete binme, yüzme ve daha fazlası dahil olmak üzere en popüler egzersiz türlerini kapsıyor.

Fitness eğitimi, dans, top oyunları, su sporları, kış sporları ve ekstrem sporları içeren 85 egzersiz modu, atletik ilgi alanları ne kadar farklı olursa olsun tüm tüketicilerin faydalanmasını sağlıyor.

Kullanıcılar, nabız, kalp atış hızı aralığı, kalori, egzersiz süresi ve diğer verileri algılayan akıllı sensörlerle performanslarını kaydetmek için en sevdikleri egzersiz modunu kolayca seçebiliyorlar.

Huawei'nin TruSeen 4.0 kalp atış hızı izleme teknolojisi, Huawei Watch Fit'in arka planda akıllı nabız izlemeyi desteklemesine, kullanıcıların mevcut dinlenme nabızlarının yanı sıra kalp atış hızlarının son 24 saat içinde nasıl değiştiğini gösteren bir infografik görüntülemesine de olanak tanıyor.

Ayrıca, sürekli dinlenme nabzı çok yüksek veya çok düşük olduğunda kullanıcıyı uyaran bir anormal kalp atış hızı uyarı işlevi de sağlıyor.

Huawei TruSleep 2.0, yeni Huawei Watch Fit'te uyku izleme, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, uyku solunum kalitesi ve büyük veri analizi sunuyor.

Saat, hafif uyku, derin uyku, REM ve uyanıklık gibi farklı aşamaları gösteren kapsamlı bir uyku analizi sunmak için bu verileri kullanarak kullanıcının ne zaman uykuya daldığını ve uyandığını anlıyor.

Huawei'nin AI teknolojisinden yararlanarak, uykuya dalmada zorluk, hafif uyku, huzursuzluk, erken uyanma, çok fazla rüya ve düzensiz çalışma ve dinlenme programı dahil olmak üzere altı tipik uyku sorununu doğru bir şekilde tanımlıyor.

Bu verileri ve analizi kullanan Huawei Watch Fit, yüzlerce uyku iyileştirme önerisi ve kişiselleştirilmiş uyku hizmetleri sunuyor. Uzun ömürlü pil ömrü ile birlikte bu, kullanıcıların sağlıklarını iyileştirmek için her gece uykularını takip edebilecekleri anlamına geliyor.

Kapsamlı sağlık izleme özellikleri ile birlikte SpO2 izleme, kandaki oksijen satürasyonunu takip etmenize yardımcı olurken, stres seviyesi izleme, rahatlamanıza yardımcı olacak nefes egzersizleri sunuyor ve adet döngüsü yönetimi, kadın kullanıcıların fiziksel durumlarını doğru bir şekilde anlamalarına ve adet döngülerini takip etmelerine yardımcı oluyor.

Watch Fit, 899 TL 4 Ekim'e kadar kampanyalı fiyatıyla satışta

1,64 inç boyutundaki büyük Amoled HD ekran, tüketicilerin Huawei Watch Fit'in animasyonlu fitness kursları ve diğer benzersiz özelliklerinden kolayca faydalanmasını sağlıyor. Ultra ince çerçeveler, kullanıcıların dikkati dağılmadan içeriğe odaklanmasını sağlıyor.

Yalnızca 34 gram ağırlığındaki Huawei Watch Fit, her kıyafeti tamamlayacak hafif ve şık bir görünüme sahip. Nane yeşili, sakura pembesi ve grafit siyahı gibi renk seçeneklerine sahip.

Tipik kullanımda 10 günü bulan uzun pil ömrü ile birlikte nefes alabilen kayış tasarımı, kullanıcıların yeni Huawei Watch Fit'i günlerce hatta haftalarca takabilmelerini sağlıyor.

Huawei Watch Fit, Huawei'nin Watch Face Store aracılığıyla 130'dan fazla farklı saat yüzü tasarım seçeneği sunuyor.

Watch Fit, 899 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim'e kadar kampanyalı fiyatıyla satışa sunuldu.

Satış kampanyası dahilinde Huawei Watch Fit, satın alan kullanıcılar aynı zamanda 1 TL farkla Huawei kablosuz tripod selfie stick sahibi olabiliyorlar.

Kullanıcılar, alışverişten sonra siteye yorum bırakırlarsa kazanacakları kupon ile 1 TL'ye Huawei Powerbank sahibi de olabiliyorlar.

Ayrıca tüketiciler, tercih ederlerse 4 Ekim tarihine kadar Huawei Watch Fit'i vade farksız peşin fiyatına 6 taksitle alabiliyorlar.