Huawei Watch GT 2 42mm, 2 modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Huawei Watch GT 2 42mm, 2 modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi

Huawei Watch GT 2 42mm, 2 modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu

6 saat önce

Huawei Watch GT 2 42mm, Elegant ve Classic olmak üzere 2 farklı modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Huawei Watch GT 2 42mm, 2 modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu, System.String[]

Huawei Watch GT 2 42mm, Elegant ve Classic olmak üzere 2 farklı modeliyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, kadın kullanıcılara yönelik tasarlanan estetik görüntüsüyle beğeni toplayan Huawei Watch GT 2 42mm'nin gümüş ve roze altın kaplama kadran seçenekleri bulunuyor. Huawei'nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor. Watch GT 2 42mm, tüm standart saat kayışları ile uyum sağlıyor.

Spor modunda Huawei Watch GT 2 42mm, 8 açık hava sporu (koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve 7 kapalı salon sporu (yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor.

Bu 15 spor modu için akıllı saat, yaklaşık 190 veri türünün tam ve kesintisiz izlenmesini sağlıyor.

Sağlık takibini kolaylaştırıyor

Sağlık takibini kolaylaştıran algoritmalardan faydalanan Huawei Watch GT 2 42mm, kullanıcıların sağlık takibini kolaylıkla yapabilmesini sağlıyor. Cihaz, kalp atış hızını, dinlenme, performans ve uyku halindeyken sürekli izleyerek kalp değerlerini kullanıcıya hatırlatıyor. TruRelax özelliği, kalp atış hızının değişkenliği üzerinden stres seviyesini ölçüyor.

TruSleep 2.0 özelliği ise uyku esnasında kalp atış hızını ve uyku nefes kalitesini takip ederek uyku kalitesini değerlendiriyor. Uyku sorunlarıyla ilgili öneriler sunmasının yanında kalp atış hızı spor modu haricinde 100 bpm'nin üzerindeyse veya 10 dakikadan uzun olarak 50 bpm'nin altındaysa da kullanıcıyı uyarıyor.

Klasik modda, Huawei Watch GT 2 42mm serisi, haftada 30 dakikalık Bluetooth çağrısı, 30 dakikaya kadar müzik çalma; 90 dakikalık egzersiz ve geceleri bilimsel uyku modu açıkken bir hafta boyunca sürekli çalışabiliyor.

Huawei Watch GT 2 42mm Classic modeli bin 499TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı, Elegant modeli ise bin 599TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:04 Kaynak: AA
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