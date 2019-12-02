Son Dakika Haberleri: Huawei Watch GT 2, n11.com'da satışta
Son Dakika Ekonomi Huawei Watch GT 2, n11.com'da satışta - Son Dakika Ekonomi

Huawei Watch GT 2, n11.com'da satışta

7 saat önce

Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2, n11.com'da satışa sunuldu.

Huawei Watch GT 2, n11.com'da satışta, System.String[]

Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2, n11.com'da satışa sunuldu.

N11'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Watch GT 2'nin 46 mm'lik versiyonu, klasik ve spor seçenekleriyle e-ticaret platformu n11.com'da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Tasarımı, pil ömrü, spor modu ve günlük sağlık takibi özellikleriyle Huawei Watch GT 2, birçok farklı ihtiyaca, donanımı ve özellikleriyle yanıt veriyor.

Uzun pil ömrü, kesintisiz deneyim

Huawei'nin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2; markanın özel olarak geliştirdiği giyilebilir çip Kirin A1, çift çipli tasarım ve akıllı güç tasarrufu teknolojisi ile daha gelişmiş bir formda kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Yüksek performans ve verimli güç tüketiminin birleştiği ürün, kullanıcılara daha uzun pil ömrü ile kesintisiz bir deneyim vaat ediyor.

Geliştirilmiş pil gücü ile öne çıkan Huawei Watch GT 2 46 mm, üç boyutlu cam tasarımı ve çerçevesiz ekranıyla geliyor.

Kalp atış takibi yapan Huawei Watch GT 2, bu özelliğinin yanı sıra uyku izlemesi de sunuyor.

Her gün atılan adım sayısını, yakılan kaloriyi ve ayağa kalkma sayısının kaydını tutan Huawei Watch GT 2, birçok spor modunu destekleyerek kullanıcıların yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Huawei, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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