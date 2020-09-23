Huawei Watch GT 2 Pro, online mağazada ön satışta - Son Dakika

Huawei Watch GT 2 Pro, online mağazada ön satışta

Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei online mağazada ön satışa açıldı.

Huawei Watch GT 2 Pro, online mağazada ön satışta, System.String[]

Huawei Watch GT 2 Pro, Huawei online mağazada ön satışa açıldı.

Huawei Türkiye'nin açıklamasına göre, dünyanın en çok satan akıllı saatlerinden biri olan Huawei'nin ödüllü Watch GT 2 Serisi'nin en yeni üyesi GT 2 Pro, safir ve titanyum kullanılarak geliştirilen yeni tasarımı, gelişmiş spor takibi, profesyonel sağlık izleme, iki haftalık pil ömrü ve kablosuz şarjıyla kullanıcıların ilgisini çekecek.

Minimalist tasarımı ve sağlamlığıyla kullanıcıların daha fazlasını keşfetmesi için tasarlanan akıllı saatte, dış mekan sporlarında bile çizilmeye karşı dayanıklı safir cam saat kadranı bulunuyor.

Saat gövdesi ise hafif ve sağlam titanyumdan üretildi. Böylece kullanıcılar, en macera dolu gezilerde bile Huawei Watch GT 2 Pro'yu güvenle yanlarına alabilecek.

Söz konusu akıllı saat, 2 bin 299 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden 4 Ekim'e kadar ön satışa sunuldu. Ön satış kampanyası dahilinde GT 2 Pro satın alan kullanıcılar, aynı zamanda 1 TL farkla Huawei araç şarj cihazı ve mini hoparlöre sahip olabiliyor.

Kullanıcılar, alışverişten sonra siteye yorum bırakırlarsa kazanacakları kupon ile 1 TL'ye Huawei Band 3'ü de alabiliyor. Ayrıca tüketiciler, 150 TL ön ödeme yaptıklarında Watch GT 2 Pro'nun toplam fiyatı üzerinden 150 TL daha indirim kazanıyor ve toplam fiyat 2 bin 149 liraya geliyor.

Türkiye akıllı saat tüketici araştırması

Açıklamada, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu ile araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye'deki tüketiciler özelinde gerçekleştirdiği, akıllı saat kullanıcılarının ve almayı düşünenlerin tercihlerini ortaya koyan araştırmanın sonuçları da paylaşıldı.

Buna göre, kullanıcıların akıllı saat satın alma sebepleri arasında yüzde 63 ile spor aktivitelerini takip etmek, yüzde 54 ile fiziksel sağlığı hakkında bilgi sahibi olmak ve yüzde 49 ile anlık bildirim sayesinde mesajları alıp telefon görüşmesi yapabilmek yer alıyor.

Akıllı saat almayı düşünen grupta ise telefon görüşmesi yapıp bildirim alabilmek, fiziksel sağlık takibinin önüne geçiyor.

Tercih sebebi olan akıllı saat özelliklerine bakıldığında ise akıllı saatin işlevlerinin çokluğu, pil ömrü ve genel görüntüsünün ön planda tutulduğu görülüyor. Akıllı saat almayı düşünen kesimde de bu sıralama değişmiyor.

Türkiye'deki kullanıcıların üzerinde durdukları akıllı saat fonksiyonları arasında nabız ve yakılan kalorinin takibi öne çıkıyor. Buna ek olarak akıllı saat sahibi olmak isteyen grup, uyku takibi ve kan basıncı ölçümüne de ayrıca önem veriyor. Sonuçlara göre, her iki grup için de en sık takip edilen akıllı saat göstergeleri adım sayısı, katedilen mesafe ve hız olarak görülüyor.

Kullanıcıların akıllı saatlerde memnun olmadıkları durumlar incelendiğinde ise yüzde 26 ile pil ömrünün kısa olması başı çekerken, saat ekranında parmak izi kalması yüzde 25 ile ikinci sırada geliyor.

Akıllı saat kullananlar haftada 4,2 gün spor yapıyor

Araştırmaya göre, akıllı saat kullanıcıları haftada 4,2 gün spor yapıyor. Akıllı saat sahiplerinin yüzde 46'sı her gün 11 saat cihazını kullanıyor.

Türk tüketicilerin ortalama yüzde 47'si iş vesilesiyle ağırlıklı olarak akıllı saat kullanıyor. Genel akıllı saat kullanımı ise haftada ortalama 5,7 gün civarında.

Huawei Watch GT 2 Pro, aralarından seçim yapılabilecek 100'den fazla egzersiz modu sunuyor. Huawei Watch GT 2 Serisi'nde bulunan diğer egzersiz modlarının yanına kayak, kros kayağı, snowboard ve golf gibi yeni spor modları da dahil edildi.

Kayak modları, güvenliği sağlamak için sesli hatırlatıcılarla kullanıcıların ortalama hızını, mesafesini, kümülatif inişini, maksimum eğimi, kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu (Sp02) ve daha birçok parametreyi izliyor. Golf modu; kullanıcının salınım temposunu ve hızını analiz ettiği, hatta saat yüzünde görsel vuruş gösterimleri sağlıyor.

GT 2 Pro'da, kullanıcıları motive etmek için rehberli bir hizmet sunan 10'dan fazla koşu kursu önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Profesyonel sağlık takibi

Cihaz, önemli ölçüde geliştirilmiş sağlık izleme yetenekleri sunuyor. Herhangi bir spor yaparken gerçek zamanlı kalp atış hızı izlemeyi de destekliyor. Böylece gerçek zamanlı kalp atış hızını, egzersiz kalp atış hızını, yüksek kalp atış hızı uyarısını, en yüksek oksijen alımını (VO2 Max), toparlanma süresini ve daha birçok ölçümü kullanıcıya sunuyor.

Akıllı saat; 24 saatlik nabız izleme, dinlenme nabzı izleme, anormal kalp atışı bildirimleri, bilimsel uyku izleme, tüm gün stres izleme ve kan oksijen satürasyonu (SpO2) ölçümünü de destekliyor.

Türk Lirası, Türkiye, Huawei, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Watch GT 2 Pro, online mağazada ön satışta - Son Dakika Ekonomi

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