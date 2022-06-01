Bu videomuzda Huawei'nin yeni lanse ettiği Huawei Watch GT 3 Pro inceleme videosuyla karşınızdayız. Bakalım titanyum ve seramik gövde seçenekleriyle beraber gelen, 30 metre tuzlu ve tatlı suda dalış yapabilme yeteneğine sahip Huawei Watch GT 3 Pro bizlere neler sunuyor?

Huawei Watch GT 3 Pro fiyatı ve özellikleri

İncelediğimiz ürün 46 mm'lik titanyum bilezikli versiyon olan Huawei Watch GT 3 Pro. Ayrıca 43 mm'lik seramik seçeneği de mevcut. Bu iki saati, titanyum ya da seramik bilezikle değil de deri kayışla alınca fiyat biraz daha uygun hale gelebiliyor. İşte serinin fiyatları:

46mm kauçuk ve deri kayışlı versiyon: 5.499 TL

46mm titanyum bilezikli versiyon: 7.499 TL

43mm deri kayışlı versiyon: 6.499 TL

43 mm seramik bilezikli versiyon: 8.499 TL

Huawei Watch GT 3 Pro inceleme

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Huawei Watch GT 3 Pro özellikleri: Tasarım

İncelediğimiz 46 mm'lik Huawei Watch GT 3 Pro, safir cam ile beraber geliyor ve gövdesi de tamamen titanyum. 43 mm'lik seramik modelde de titanyum alanlar seramik olarak geliyor.

Nanokristal seramik arka kapak, alerjen madde içermemesi sayesinde cildinizde herhangi bir rahatsızlık uyandırmıyor.

Kayışsız ağırlığı sadece 54 gram olan Huawei Watch GT 3 Pro hem hafif hem de oldukça sağlam. Tabii bunun yanında oldukça şık bir akıllı saat.

50 metre derinliğindeki basınca eş değer 5 ATM basınca dayanıklı olan Huawei Watch GT 3 Pro, 30 metre derinliğine kadar tuzlu ve tatlı suda serbest dalış modunu kullanma imkanı bizlere sunuyor.

Ekran

1.43 inç ekran ile beraber gelen Huawei Watch GT 3 Pro, 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. Güneş altında yeterli bir parlaklık sunan ekranın görüntü kalitesi ve piksel yoğunluğu oldukça başarılı. Dalış desteğine sahip olan bu akıllı saati, su altında da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca suya girdiğinde hatalı basma gibi sorunlar da yaşanmıyor.

Şarj

Bir akıllı saatte en çok dikkat ettiğim konu şarj. Huawei 14 güne kadar pil süresi sunan Huawei Watch GT 3 Pro, tam kullanımda 8 günlük bir pil süresi sunuyor. Özellikle sağlık izleme fonksiyonlarını ve spor modlarını kullanma yoğunluğuna göre pil süresi 14 ile 8 gün arası değişiyor. Ben yaklaşık 5 gündür kullanıyorum ve şu an şarj yüzde 52.

Huawei Watch GT 3 Pro, yüzde 30 daha hızlı şarj olma özelliği sayesinde, önceki nesil Huawei Watch GT modellerine göre daha hızlı şarj olabiliyor. Böylece 10 – 15 dakika gibi şarj süreleriyle, tam gün kullanım mümkün olabiliyor. Bu arada saati, Huawei'nin kablosuz ters şarj destekleyen modelleriyle de şarj edebilirsiniz.

Kullanım

Hem Android hem de iOS cihazlarla çalışabilen Huawei Watch GT 3 Pro, Huawei Health programı üzerinden kullanılıyor.

Dalış ve Profesyonel Golf modunun eklendiği saatte 15'i profesyonel 100'den fazla egzersiz modu yer alıyor.

Çift kanallı lokasyon takibiyle konum ve rota doğruluğu keskinliği ile dikkat çekiyor. Bluetooth 5.2 desteğine sahip olan saat, 32 GB'lık dahili hafızasıyla beraber oldukça hızlı ve rahat bir deneyim kullanıcılara sunuyor.

HarmonyOS 2.0 cihazlar arasında çok yüksek bir etkileşim desteği sunan Huawei Watch GT 3 Pro, AppGallery üzerinden doğrudan saate uygulama yükleyebiliyorsunuz. Bu özellik iOS tarafında desteklenmemekte.

Telefonla konuşmaya imkan sağlayan Huawei Watch GT 3 Pro, üzerindeki hoparlörler su ile dolması durumunda ise suyu boşaltma imkanıyla sorunsuz bir şekilde kullanım sunuyor.

Sağlık

EKG ölçebilen Huawei Watch GT 3 Pro'yu kullanmadan önce güncellemeyi unutmayın. Kanınızdaki oksijen oranından, stress seviyenize kadar, nabzınızdan uyku kalitenize kadar aklınıza gelebilecek pek çok ölçülebilir parametreyi bizlere gösteren Huawei Watch GT 3 Pro, bu konuda da oldukça iddialı.

Huawei Watch GT3 Pro teknik özellikleri