Huawei teknolojileri kalp sağlığı takibine yardımcı oluyor

Huawei WATCH GT 3 Pro ve Huawei WATCH D, kullanıcıların anlık sağlık verilerini takip etmede önemli bir rol üstleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl 29 Eylül'de kardiyovasküler hastalıklara, bunların yönetimine ve toplumsal etkilerine dikkati çekmek için Dünya Kalp Günü kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) istatistiklerine göre, yılda yaklaşık 17,9 milyon insan kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, dünya çapındaki ölümlerin yüzde 31'ini oluşturuyor.

Huawei, tüketicilere fayda sağlamak ve onların sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak için teknolojiyi kullanmaya inanıyor. Kullanıcıların kalp ve dolaşım sağlıklarını takip etmede en temel ölçümler arasında olan nabız, stres, tansiyon ve kandaki oksijen oranı (SpO2) gibi değerlerin sürekli olarak takibi çok önemli. Kullanıcılar, sağlık kontrollerini ne zaman yapmaları gerektiğini bilmek için bu özelliklere sahip Huawei WATCH GT 3 Pro ve Huawei WATCH D'den yararlanabiliyor.

Küresel kurumlarla Huawei giyilebilir cihazlar üzerinde ortak kalp sağlığı araştırması

2018'de Huawei, atriyal fibrilasyonda mobil sağlık çözümlerini araştırdığı Huawei Kalp Çalışması'nı yürütmek için 301 Hastanesi ile ortaklık kurdu. Kullanımları, Huawei giyilebilir cihazlarla birleştirilmiş gözetim ve tarama senaryolarında doğrulandı.

Bu yılın başlarında yayınlanan sonuçlar, giyilebilir teknolojilerin kalp hastalıklarının erken tedavisinde oynayabileceği önemli rolü gösteriyor. Huawei giyilebilir cihazlarıyla birlikte mobil sağlık çözümleri, atriyal fibrilasyonu taramak ve izlemek için giderek daha fazla kullanılıyor.

Uzun süreli hipertansiyon, anormal kan basıncı dalgalanmaları ve 60 mmHg'den yüksek nabız basıncı, atriyal fibrilasyon riskini artırıyor. Huawei WATCH GT 3 Pro ve Huawei WATCH D gibi cihazların yüksek riskli hastalar için yararlı bir tarama çözümü olduğu ve gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme (PPG) özelliğine sahip cihazların kalp sağlığını izlemek için fayda sağladığı ortaya çıktı.

Huawei giyilebilir cihazlardan elde edilen veriler, hastaların hipertansiyon ve aritminin neden olduğu obstrüktif uyku apnesi riskini gidermelerine ve iyi egzersiz alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olabiliyor.

Huawei WATCH GT 3 PRO ile tam sağlık takibi

Huawei WATCH GT 3 Pro, kullanıcılara yeni arayüz tasarımı, üst düzey malzemeler, ultra net geniş ekran, farklı renk ve stillerde saat yüzleri ile modaya uygun ve rafine seçenekler sunuyor.

Huawei WATCH GT 3 Pro, kullanıcıların vücudundaki değişiklikleri takip etmeye yardımcı olan kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyeleri, uyku kalitesi, solunum sağlığı gibi çok yönlü sağlık yönetimi sunuyor. Telefonlardaki Huawei Sağlık Uygulaması ile kullanıcılar ve ailelerinin sağlığı gözlemlenebiliyor, gerçek zamanlı egzersiz ve sağlık izleme verileri senkronize edilebiliyor.

Huawei WATCH D CE Sertifikası, Huawei'nin sağlık takibini destekliyor

Huawei, kan basıncı (tansiyon) izleme ve EKG analizini destekleyen ilk akıllı saati Huawei WATCH D'yi piyasaya sürdü. Kan basıncını herhangi bir yerde tek seferde doğru bir şekilde ölçmek için mini pompa tarafından şişirme sırasında algılanan nabız dalgasını analiz eden saat, kan basıncı trend verilerini elde etmek için sürekli ve invazif olmayan kan basıncı izlemeyi de destekliyor.

Kompakt ve taşınabilir Huawei WATCH D, geleneksel bir tansiyon cihazıyla aynı ölçüm kapasitesine sahipken, geleneksel bir cihazdan yaklaşık 25 kat daha küçük ve 6 kat daha hafif durumda bulunuyor.