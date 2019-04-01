Huawei Watch Gt Active Kutudan Çıkıyor
1 saat önce
Huawei tarafından 26 Mart 2019 tarihinde tanıtılan yeni akıllı saat Watch GT Active'i kutudan çıkarıyoruz.
Huawei
tarafından 26 Mart 2019 tarihinde tanıtılan yeni akıllı saat Watch GT Active'i kutudan çıkarıyoruz. Önceki model olan Watch GT'ye fazlasıyla benzeyen model bazı küçük farklılıklar içeriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:27 Kaynak: Youtube
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