Huawei Watch Gt İnceleme - Rakiplerle Başa Çıkabiliyor Mu?
17 dakika önce
Huawei Watch GT inceleme videomuzda, şirketin en yeni akıllı saatini mercek altına aldık.
Huawei Watch GT inceleme videomuzda, şirketin en yeni akıllı saatini mercek altına aldık. Bakalım akıllı saat bizlere neler sunuyor?
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:11 Kaynak: Youtube
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