Huawei Watch Gt Klasik ve Spor Modelleriyle Türkiye'de Satışta

HUAWEI WATCH GT Türkiye
'de satışta! Huawei
Tüketici Elektroniği Grubu, HUAWEI WATCH GT adındaki yeni giyilebilir teknoloji ürününü Türk tüketicilerinin beğenisine sundu. HUAWEI yeni giyilebilir cihazları ile tüketicilerin faaliyetlerini takip etmeleri ve bilimsel araştırmalara dayanan fitness önerileri almaları için yeni ve sofistike yollar sunuyor.
Klasik ve spor olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan HUAWEI WATCH GT; çok yüksek pil ömrü, düşük güç tüketimi, sofistike aktivite takibi ve fitness koçluğu özelliklerine sahip olan yılın en beklenen giyilebilir teknoloji özelliklerini barındırıyor.
Teknolojik gelişmeler sayesinde yaşam standartları iyileştiğinden insanlar da çevrelerindeki dünyayı keşfetmeye daha hevesli hale geliyor. Akıllı telefonların bir uzantısı olarak giyilebilir cihazlar, tüketicilerin cihazlarından daha fazla yararlanmasına yardımcı olmak için bugünün telefonlarının özelliklerini tamamlıyor. Bugünün kent kaşifleri için tasarlanan HUAWEI WATCH GT, giyilebilir teknolojilerin en yaygın sorunlarından birini ele alıyor: Pil ömrü.
HUAWEI WATCH GT, maksimum pil ömrü için kullanıcı etkinliğine bağlı olarak performans ve verimlilik modları arasında dinamik olarak geçiş yapmasını sağlayan yenilikçi bir akıllı güç tasarrufu algoritması kullanır. Akıllı güç tasarrufu, akıllı saatin sık kullanım modundayken iki haftaya kadar açık kalmasını sağlar. Dahası, HUAWEI WATCH GT'nin çift çekirdekli mimarisi, kullanıcının her iki dünyanın da en iyi özelliklerinden yararlanmasını sağlayarak, güçlü ve yüksek verimli bir akıllı saat deneyimi yaşatır.
Geliştirilmiş performans ve yeni özelliklerin yanı sıra HUAWEI WATCH GT, benzersiz bir tasarıma sahiptir. 1,39 inç 454 x 254 AMOLED yüksek çözünürlüklü ekran, bilgileri bilekte net bir şekilde sunar. Akıllı saat gövdesi, paslanmaz çelik ve seramik çerçevelerle çift taç tasarımına sahiptir ve kullanıcılara uzun yıllar dayanıklılık sağlamak için bir DLC elmas karbon kaplama ile işlenmiştir. 10,6 mm kasa gövdesi, çift renkli silikon bant ve zarif bir deri-kauçuk bant seçenekleri ile de uyumludur.
Güçlü Yeni Özellikler
Ultra uzun pil ömrüne ek olarak, HUAWEI WATCH GT endüstri lideri konumlandırma özelliklerine sahiptir. Akıllı saat, hassas konumlandırma için eş zamanlı olarak ana uydu konumlandırma sistemlerinden üçü olan GPS; GLONASS ve GALILEO sistemlerinden veri alabilir. Bir izleme algoritması daha sonra çok sayıda farklı sinyali olan alanlarda bile bire bir konumlandırma elde etmek için izleme verilerini optimize eder.
Konumlandırmadaki gücüne dayanan HUAWEI WATCH GT, ayrıca tüm spor aktivitelerinde performans takibini kolaylaştırır. Profesyonel spor organizasyonları ile çalışan Huawei, kapalı egzersizler, açık hava koşuları; dağ tırmanışı, bisiklet ve açık su yüzme gibi bir dizi sporun takip edilmesini sağlar. Saat ayrıca fitness koçluğu özelliklerini de destekler. Kullanıcıların kalp atış hızlarını bilimsel yöntemlerle analiz ederek kullanıcıların daha önce hiç olmadığı kadar güvenli ve sağlıklı bir şekilde egzersiz yapabilmelerini sağlar.
TruSeen 3.0 kalp atış hızı izleme teknolojisi, kullanıcının aktif ve istirahat kalp hızını izler. Yenilikçi PPG optik ve donanım tasarımı ile AI algoritmalarını birleştiren çözüm; kullanıcıların gerçek zamanlı olarak kalp atış hızını yüksek hassasiyetle izleyebilir. Spor modunda HUAWEI WATCH GT; kullanıcıların önceden ayarlanmış bir hedeflenen kalp atış hızı aralığına dayanarak antrenmanlarının yoğunluğunu değiştirmelerini bildirecek şekilde ayarlanabilir. Dinlenme modunda akıllı saat, kullanıcıların dinlenme kalp atış hızını otomatik olarak izler ve kaydeder. HUAWEI WATCH GT, uyku sırasında kullanıcının kalp atış hızını izlemek için görünmez ışıklar kullanır.
HUAWEI WATCH GT'nin spor modeli 1199TL ve klasik modeli 1399TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunuldu.
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