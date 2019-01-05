Huawei Watch Gt Kutusundan Çıkıyor (Klasik Modeliyle)
1 saat önce
Huawei Watch GT akıllı saati ofisimize ulaştı.
Huawei
Watch GT akıllı saati ofisimize ulaştı. Biz de bu videoda ürünün kutusunu açıyor ve ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:10 Kaynak: Youtube
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