Son Dakika Haberleri: Huawei Watch Gt Kutusundan Çıkıyor (Klasik Modeliyle)

Huawei Watch Gt Kutusundan Çıkıyor (Klasik Modeliyle)

1 saat önce

Huawei Watch GT akıllı saati ofisimize ulaştı.

Huawei Watch GT akıllı saati ofisimize ulaştı. Biz de bu videoda ürünün kutusunu açıyor ve ilk bakışını gerçekleştiriyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:10 Kaynak: Youtube

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