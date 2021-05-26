Huawei WiFi AX3 ağ güvenliğini koruyor ve yetkisiz erişimi engelliyor - Son Dakika

Huawe'nin yeni ürünü Huawei WiFi AX3 sahip olduğu özellikler ile yönlendiricilerin oluşturacağı güvenlik risklerini ortada kaldırıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, birisi yönlendiriciye eriştiğinde, yalnızca ağ hızı düşmekle kalmaz, aynı zamanda çevrimiçi ayak izi sızdırılabilir; yani veriler aniden herkesin bulabileceği bir yerde olabilir. Gizliliği korumak için, yakın zamanda piyasaya sürülen Huawei WiFi AX3, mükemmel ağ deneyiminin yanı sıra bu soruna kalıcı bir çözüm üretiyor.

Huawei WiFi AX3, şaşırtıcı derecede şık bir gövdede paketlenmiş ciddi donanımlar içeriyor. Yönlendirici, dört anten ve süper ince gövdesiyle basit, minimalist tasarımıyla sağlam ve kaliteli görünüyor. Bu da onu bir ihtiyaçtan çok özenle seçilmiş bir ev dekoru gibi gösteriyor.

Saldırılara geçit vermiyor

Wi-Fi kırma yazılımları, yönlendiricilere çok kısa bir süre içinde çok fazla sayıda parola bombardımanı yaparak saldırır. Huawei WiFi AX3, bu tür saldırıları otomatik olarak tanımlar ve ardından doğrudan kaynağa giderek saldırıyı oluşturan cihazı engeller. Bu tür saldırılara karşı gösterdiği dirence ek olarak, Huawei WiFi AX3, dört çekirdekli Gigahome CPU'sunu kullanarak bilgilerinizi daha iyi korumak için fiziksel olarak izole eden güvenilir yürütme ortamı (TEE - Trusted Execution Environment) oluşturur. Huawei WiFi AX3'e kaç cihazın bağlı olduğu istenildiği anda kolayca kontrol edilebilir. Bu özellik, yetkisiz aygıtların yönlendiricinize gizlice sızamayacağı anlamına geliyor.

Her zamankinden daha hızlı Wi-Fi 6 Plus

Huawei WiFi AX3, diğer standart Wi-Fi 6 yönlendiricilerde eksik olan bazı benzersiz avantajlara da sahip. Huawei WiFi AX3'ün 1,4 GHz dört çekirdekli Gigahome CPU'su, 12.880 DMIPS bilgi işlem gücü sunuyor. Ağ hızını ve sinyal gücünü daha da artırmak için Wi-Fi 6 özellikli cep telefonları gibi diğer Huawei cihazlarıyla çalışmak üzere tasarlandı. Ayrıca yönlendiricide bulunan 256 MB RAM ve 128 MB ROM, güçlü çoklu görev yetenekleri ve daha fazla eklenti genişletme olanağı sağlıyor.

Huawei'nin Wi-Fi 6 Plus teknolojisi, 160 MHz ultra geniş bant genişliğini desteklediği gibi, 160 MHz frekans bant genişliğini destekleyen Wi-Fi 5 yönlendiricilerle de uyumlu. Bu, Huawei'nin P40 Serisi gibi en iyi amiral gemilerininHuawei WiFi AX3'e bağlamasının olağanüstü performans sağlayacağı anlamına geliyor.

Huawei WiFi AX3'teki bir diğer şaşırtıcı avantaj ise Huawei Share, Tap-to-Connect özelliği. arkadaşlar ziyarete geldiğinde veya komşunun ağa gizlice girmesinden endişe duyulduğunda Wi-Fi şifresini gözden geçirmeniz gereken günler geride kaldı.

Huawei WiFi AX3 ile ağa bağlanmak, NFC özellikli bir Android telefonu yönlendiricinin köşesine dokundurmak kadar kolay oluyor. Bu sayede yönlendirici, şifrelenmiş parolayı güvenli bir şekilde telefonun kendisine ileterek, kullanıcının ağa bağlanmak için başka bir şey yapmasına gerek bırakmaz.

Dört çekirdekli işlemcili Huawei AX3, 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online mağaza üzerinden satışa sunuluyor.