Huawei WiFi AX3 Router WiFi 6+ gücünü evlere getiriyor - Son Dakika

Huawei WiFi AX3 Router WiFi 6+ gücünü evlere getiriyor

19.11.2020 15:11
Huawei WiFi AX3 Router WiFi 6+ gücünü evlere getiriyor, System.String[]

Huawei bu yeni nesil iletişim performansını destekleyen router'ı AX3'ü piyasaya sunuyor.

Huawei bu yeni nesil iletişim performansını destekleyen router'ı AX3'ü piyasaya sunuyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei WiFi AX3 ve Wi-Fi 6 özellikli HUAWEI telefonlar mükemmel bir çift oluşturuyorlar çünkü her ikisi de Huawei'nin 160 MHz frekans bant genişliğini destekleyen kendi geliştirdiği Wi-Fi yonga seti ile donatıldı. Chipset Synergy'nin temelini oluşturan bu uyumluluk, optimum hız ve verimliliği ortaya çıkarıyor.

Huawei Wi-Fi 6 özellikli telefonlar, Chipset Synergy temeline dayanan Dinamik Dar Bant Genişliği teknolojisini kullanarak kararlı, 2 MHz dar bant genişliğinde 6dB daha güçlü sinyalleri AX3'e geri gönderiyor. Bu güçteki kablosuz sinyaller, duvarlar ve zeminler gibi katı nesnelere kolayca nüfuz edebilir. Bu özellik, telefonun üst kattan veya yönlendiriciden uzak bir yerden bağlanırken bile iyi bir Wi-Fi sinyali alacağı anlamına geliyor.

AX3'ün sunduğu çarpıcı yüksek hız, 1024-QAM ve 160 MHz frekans bant genişliği sayesinde teorik olarak 3000 Mbps'ye (2,4 GHz bantta 574 Mbps ve 5 GHz bantta 2402 Mbps) ulaşabiliyor. Böylesine bir hızda, arabelleğe alma ve gecikme gibi günümüzde sıradan kabul edilen bağlantı davranışları geçmişte kalıyor. Kullanıcılar, daha önce hiç olmadığı gibi akıcı akış ve oyun oynamanın keyfini çıkartabilecekler.

Kullanıcılar, geleneksel router'ların aksine, çok sayıda cihazı AX3'e daha yüksek verimlilikle bağlayabilirler. OFDMA çoklu kullanıcı teknolojisini destekleyen AX3, aynı anda birden fazla cihaza veri gönderebilir (2,4 GHz'de maksimum 4 cihaz, 5 GHz'de maksimum 16 cihaz) ve çift bantta toplam 128 cihaza kadar bağlanabiliyor. AX3'ün kullanıldığı alandaki cihaz sayısı ne kadar fazla olursa olsun, farklı kullanıcılara ve cihazlara anında hizmet verilebiliyor. Eve gelen misafirler, karmaşık WiFi şifreleri ile de uğraşmak zorunda kalmıyor. Telefonlarının NFC özelliğini açıp AX3'e dokundurmak, ağa katılmak için yeterli oluyor.

AX3, 160 MHz'yi desteklediğinden, AX3'ü üstün kaliteli Huawei Wi-Fi 5 özellikli akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar gibi 160 MHz destekleyen cihazlara bağlarken, internet hızı yüzde 60 oranında artıyor. Bu artış kullanıcılara mobil cihazlarda benzeri görülmemiş, gecikmesiz bir deneyim sunuyor.

Huawei WiFi AX3, kablosuz ağ, kablolu ağ ve hibrit ağ kurulumlarını destekliyor. Ağ oluşturduktan sonra, birden fazla router otomatik olarak tek bir Wi-Fi adı altında gruplanarak, optimum Wi-Fi yapılandırması, cihazın konumuna göre otomatik olarak seçiliyor. Huawei WiFi AX3, evde ağ kapsamını genişletmek için eski Huawei Wi-Fi yönlendiricileriyle (H düğmeli) de otomatik olarak ağ kurabiliyor.

Huawei WiFi AX3 Dual-Core router, 699 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da satışa sunuluyor.

Huawei, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei WiFi AX3 Router WiFi 6+ gücünü evlere getiriyor - Son Dakika Ekonomi


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