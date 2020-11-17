Huawei X Gentle Monster Eyewear II ve Huawei FreeBuds Studio ön satışta

Huawei'nin Bluetooth bağlantılı gözlüğü Huawei X Gentle Monster Eyewear II ve kablosuz tam kulaklığı Huawei FreeBuds Studio, Huawei Online Mağaza'da ön satışa sunuldu.

Huawei açıklamasına göre, Eyewear II, Gentle Monster'ın tasarımlarının bir örneği olarak öne çıkıyor.

Ürün, dışarıya ses sızıntısını tamamen engelleyen akustik gizlilik özelliğiyle birlikte geliyor. Yarı-açık şekilde tasarlanan ince hoparlörler, ses sızıntısını etkili bir şekilde ortadan kaldırırken yüksek tanımlı stereo ses performansı sağlıyor. Güncellenen Akıllı Etkileşim işlevi ile Eyewear II, yenilikçi bir akıllı giyilebilir teknoloji deneyimi sunuyor.

Huawei X Gentle Monster Eyewear II, Huawei Online Mağaza üzerinden 4 bin 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Huawei Watch GT 2 Pro ile kampanya yapılan üründe tüketiciler iki ürünü birden almak istediklerinde, 7 bin 298 TL yerine 6 bin 899 TL ödüyor.

20 Kasım tarihinden sonra gönderileri başlayacak Eyewear II'ye sahip olmak isteyen tüketiciler, vade farksız 6 taksit avantajından da faydalanabiliyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra siteye yorumlarını yazmaları durumunda kazanacakları hediye çeki ile Huawei Band 3e akıllı bilekliğe 1 TL fiyat ile sahip olabiliyor.

Huawei FreeBuds Studio, yüksek çözünürlüklü müziğin ayrıntılarıyla Hi-Fi düzeyinde bir dinleme deneyimi için 48 kHz'e kadar geniş frekanslı yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunuyor. Akıllı dinamik aktif gürültü engelleme (ANC), değişen çevresel gürültüye göre değiştirilebilen üç gürültü engelleme modu sağlıyor. İkili bağlantı ile kullanıcılar, karmaşık eşleştirme sürecine gerek duymayan Huawei FreeBuds Studio ile kesintisiz bağlantı sağlayabiliyor.

Huawei Band 4 Pro ile birlikte 3 bin 998 TL yerine indirimle 3 bin 499 TL'ye tüketicilere sunuluyor. Huawei FreeBuds Studio satın almak isteyen kullanıcılar da vade farksız 6 taksit avantajından faydalanabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra siteye yorumlarını yazmaları durumunda kazanacakları hediye çeki ile Huawei Band 3e akıllı bilekliğe 1 TL fiyat ile sahip olabiliyor.