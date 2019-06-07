Huawei yaptırımına Facebook da katıldı
34 dakika önce
ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:18
merkezli teknoloji devi Google
'ın geçtiğimiz günlerde Huawei
'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook
'tan geldi.
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