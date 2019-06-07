Son Dakika Haberleri: Huawei yaptırımına Facebook da katıldı
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Huawei yaptırımına Facebook da katıldı

34 dakika önce

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi.

Huawei yaptırımına Facebook da katıldı, System.String[]
ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde Huawei'yle ortaklığını bitirmesinin ardından bir başka hamle de sosyal medya devi Facebook'tan geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:18 
Amerika Birleşik Devletleri, Google, Huawei, Facebook, Ekonomi
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