Huawei yaptırımların iptali için Amerikan mahkemesine başvurdu
51 dakika önce
Son olarak Google'un yaptırım kararı aldığı Çin teknoloji devi Huawei Huawei bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın (NDAA) ABD Anayasası’na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi.
Washington
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:53
ile Pekin
arasındaki ticaret savaşı giderek kızışırken Google
'un yazılım güncellemesi de dahil yaptırım kararı aldığı Huawei
, Amerika Birleşik Devletleri
'ndeki (ABD
) hukuk mücadelesini sürdürüyor. Çin
teknoloji devi bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma
Yetki Yasası'nın (NDAA) ABD Anayasası'na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi.
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