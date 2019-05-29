Son Dakika Haberleri: Huawei yaptırımların iptali için Amerikan mahkemesine başvurdu
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Huawei yaptırımların iptali için Amerikan mahkemesine başvurdu

51 dakika önce

Son olarak Google'un yaptırım kararı aldığı Çin teknoloji devi Huawei Huawei bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nın (NDAA) ABD Anayasası’na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi.

Huawei yaptırımların iptali için Amerikan mahkemesine başvurdu, System.String[]
Washington ile Pekin arasındaki ticaret savaşı giderek kızışırken Google'un yazılım güncellemesi de dahil yaptırım kararı aldığı Huawei, Amerika Birleşik Devletleri 'ndeki (ABD) hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Çin teknoloji devi bir kez daha Amerikan mahkemesine başvurarak yaptırımların kaynağı olan 2019 Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın (NDAA) ABD Anayasası'na aykırı olduğunun tespit edilmesini istedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:53 
Çin Halk Cumhuriyeti, Google, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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