Huawei, Yasağı Hafifletmek İçin ABD ile Pazarlık Yapmak İstiyor - Son Dakika

Huawei, Yasağı Hafifletmek İçin ABD ile Pazarlık Yapmak İstiyor

27.02.2021 21:22
Huawei, Yasağı Hafifletmek İçin ABD ile Pazarlık Yapmak İstiyor, System.String[]

Huawei firması, kendisine uygulanan yasakları hafifletmek için ABD başkanı Joe Biden yönetimi ile görüşme yapmak istiyor. Şirket, Çin ile ABD arasında gerçekleşen gerilime dahil olmak istemediğini bildirdi.

Huawei, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile mevcut ticaret yasağı konusunda görüşme yapmak istediği bildirildi. Şirket, Amerikan parçalarının tedarikine ilişkin yasağı kaldırmak için Pekin'den ayrı pazarlık yapmak istiyor.

NikkeiAsia'nın son haberine göre; Müzakelerin nedeni aynı zamanda, Çinli teknoloji devinin finans müdürü Meng Wanzhou'nun tutuklanması olacak. Huawei'nin risk yönetimi ve iş ortağı ilişkilerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Danks göre, "ABD yönetimiyle Çin hükümetinin arasında gerçekleşen gerilime dahil olmak istemediğini" açıkladı.

Geçen yıl, Trump yönetimi Çin markasını güvenlik iddiaları üzerine Varlık Listesi adı verilen bir ihracat kara listesine koydu. Bu durum, Huawei'nin ABD'deki firmalardan kritik bileşenler satın almasını imkansız hale getirdi. Huawei şu anda, ABD şirketlerinin Çin markasına satış yapmaya devam etmesine izin verecek bir "ince ayar ve geçici lisans" almayı umuyor. Tim Danks; "Esneklik olması durumunda Huawei'nin ABD satışları öncelik olmayacak. Şirketin önceliği, tedarik zincirinin tekrar oluşturulması" açıklamasında bulundu.

Ancak, Biden'in Ticaret Bakanı adayı Gina Raimondo göre; "Amerika'yı ve müttefiklerini Çin'in müdahalesinden veya perde arkası olaylardan korumak için ister Huawei olsun ister başka bir şirket, gerekeni yapmaktan geri durmayacaklarını bildirmişti."

Dolayısıyla, Huawei ile müzakereler yapılsa bile, yeni yönetimin nasıl bir pozisyon alacağı belirsizliğini koruyor.

Huawei: Dünya Çapında Bir Milyardan Fazla Akıllı Telefonumuz Var

Huawei Kurucusu ve CEO'su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde GTS Bulut ve Cihaz Bulutu İşbirliği ve Entegrasyon İlerleme konferansında konuştu. Konuşması sırasında Huawei'nin geniş bir cihaz yelpazesine sahip olduğunu belirtti ve aktif akıllı telefonların sayısı şimdiden bir milyarı aştığını açıkladı.

Huawei kurucusu ayrıca bir sonraki aşamada; 2-3 yıl içinde son cihazlar için en güvenli ve en güvenilir bulut ekosistemini oluşturmayı planlıyorlar. Ayrıca Ren Zhengfei, Huawei ekosisteminin tüm uygulamalar ve geliştiriciler için tamamen açık bir mimariye sahip olması gerektiğini söyledi.

Huawei, tedarikçilerine 2021'de akıllı telefon parçaları siparişlerinin % 60'tan fazla düşeceğini bildirdi. Resmi rakamlara göre Huawei geçen yıl 189 milyondan bu yıl 70 ile 80 milyon akıllı telefon gönderecek.

Şirket, 22 Şubat'ta amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonu Huawei Mate X2'yi tanıtacak; ve Huawei P50'nin Mart ayında duyurulması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Joe Biden, Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Huawei, Yasağı Hafifletmek İçin ABD ile Pazarlık Yapmak İstiyor - Son Dakika


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