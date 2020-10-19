Huawei'ye "Good Design Award"dan 4 ödül

Huawei, Japonya'nın kapsamlı tasarım değerlendirme ve ödül sistemi olan "Good Design Award"dan 4 ödül aldı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Freebuds Pro ve Huawei P40 serisi, Good Design Award jürisi tarafından dünyanın en yenilikçi ve en ileri ürün tasarımları olarak ödüle layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, "Good Design Award"a her yıl önde gelen global şirketler ve tasarımcılar katılıyor.

Ödüller, sektörlerinde inovasyon yapan veya tasarım yoluyla yaşam kalitesini artıran ürünlere verilirken, kazanan ürünler, mükemmellik, dayanıklılık ve güçlü bir kamusal kimlik içeren tasarım sürecinin en iyileri olarak kabul ediliyor.

"Good Design Award", bir şirketin yenilik ve üstün tasarıma olan sıkı bağlılığının uluslararası bir sembolü olarak kabul ediliyor.

Kazanan ürünlere verilen "G Mark", sınıfında lider tasarımın bir işareti olarak geniş çapta tanınıyor. Bu onay sembolü, tüketicilere ödüllü ürünün tasarım mükemmelliği için en sıkı test kriterlerini karşıladığını gösteriyor.

Huawei, bu çerçevede P40 Serisi ve Huawei FreeBuds Pro'nun yanı sıra Huawei Vision X65 ve Huawei VR Glass ürünleri ile de "Good Design Ödülleri"ni almaya hak kazandı.