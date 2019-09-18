Son Dakika Haberleri: Huawei, yeni "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" kampanyası
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Huawei, yeni "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" kampanyası

1 saat önce

Küresel teknoloji şirketi Huawei, teknolojiye yönelik açık ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini vurgulayan "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" isimli yeni kampanyasını duyurdu.

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Küresel teknoloji şirketi Huawei, teknolojiye yönelik açık ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini vurgulayan "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" isimli yeni kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, teknolojiye yönelik açık ve iş birliğine dayalı bir yaklaşımın dünyayı daha iyi bir yer haline getirebileceğini vurgulayan "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" isimli yeni bir kampanya gerçekleştiriyor.

"İyi Teknoloji Aşar Engelleri" kampanyası, Huawei tarafından üstlenilen ve teknolojiyi etkili bir şekilde uygulayarak dünyayı pozitif olarak değiştirebileceğini gösteren bir dizi yeni projeye dayanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Batı Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Walter Ji, "Huawei'de, kim olduğumuzdan veya nereden geldiğimizden bağımsız olarak insanlar arasında köprü kurmak için teknolojiyi kullanmak istiyoruz, teknolojinin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabileceğine inanıyoruz. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, ileri teknolojimizi ve çoğu durumda akıllı telefonlarımızı kullanarak bu vizyona ulaşmaya gönülden bağlı kaldık." ifadelerini kullandı.

Huawei, "İyi Teknoloji Aşar Engelleri" tanıtımı, dünyayı insanlara her gün yeni olanaklar getirmek için ileriye dönük teknolojiyi benimsemeye teşvik eden bir öykünün yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Huawei'nin altı projesini sergileyen yeni bir video da içeriyor.

Huawei, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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