Huawei yeni nesil kurumsal iş çözümlerini tanıttı

Huawei, Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı'nda yeni kurumsal iş çözümlerini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, OptiXtrans DC908, SmartLi UPS ürünleriyle birlikte, en güncel servisleri olan OceanStor Dorado ve AirEngine Wi-Fi 6'yı Çin'in Shenzen şehrinde gerçekleştirdiği Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı'nda açıkladı.

Huawei OptiXtrans DC908, ultra bant genişliği ve basitleştirilmiş mimariye sahip Veri Merkezi Bağlantısı (DCI) ağları oluşturmak için üretildi.

Huawei OptiXtrans DC908, 100G ve 800G arasında esnek yapılandırmayı destekliyor.

Sunulan ürün, müşterilerin bulut çağındaki büyük veri akışlarının zorluklarıyla kolayca başa çıkmasına yardımcı oluyor. Bit başına maliyeti düşüren ve optik fiberlerin değerini en üst düzeye çıkaran özellikleriyle Huawei OptiXtrans DC908, müşterilerinin yatırım getirisini de artırıyor.

Ayrıca Huawei AI teknolojisi, aşamalı arızaların yüzde 60'ından fazlasını otomatik olarak tahmin ediyor ve arıza kökenlerinin otomatik analizi ile yanlış alarmları azaltıyor. Huawei DC OptiX çözümü, 2019'un sonunda, 60'tan fazla ülkede ve 120'nin üzerinde şirket tarafından tercih edildi.

Farklı ihtiyaçlara akıllı çözümler

Huawei SmartLi UPS ise endüstrinin akü hücrelerini kullanıyor. UPS, akü dizisi ve akü paketi, algılanan kör noktaları ortadan kaldırmak için üç katmanlı bir yönetim sistemi oluşturuyor. SmartLi, pil modülü düzeyinde hata toleransı tasarımı elde etmek ve tekil hata noktalarını ortadan kaldırmak için dahili akım dengeleme kontrol modülüyle birlikte geliyor.

Şirketin OceanStor Dorado akıllı all-flash depolama çözümü ise, uçtan uca hızlı bir platform olarak 20 milyon IOPS ve 0,1 ms gecikme sağlıyor. Tamamen birbirine bağlı ve SmartMatrix mimarisi, temel kurumsal hizmetlerin sürekliliğini sağlayarak yedi farklı denetleyicinin arızaların önüne geçmesini sağlıyor.

Yapay zeka tabanlı derin öğrenme, okuma önbellek isabet oranını yüzde 50 artırıyor ve bulut tabanlı yapay zeka ile tam yaşam döngüsüyle, akıllı operasyon ve bakım hizmeti sağlanıyor.

Huawei, tüm iç ve dış mekan Wi-Fi alanlarını kapsamak amacıyla AirEngine 8700, AirEngine 6700 ve AirEngine 5700 serilerini de piyasaya sundu.

AirEngine 8760'ın hava arayüz oranı ise endüstrinin bir sonraki en iyi teklifinin iki katı olan 10.75 Gbit/S'ye ulaşıyor.

Huawei AirEngine 8760, 10 Gbit/s'den daha yüksek bir hava arayüz oranıyla öne çıkıyor.

"İş sürekliliği yönetimi kurumsal stratejide yer almalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Enterprise BG Başkan Yardımcısı Sun Fuyou, bir işletmenin dış ortamı daha karmaşık ve öngörülemez hale geldikçe, iş sürekliliği yönetiminin de işletmenin uzun vadeli kurumsal stratejisinde yer alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Huawei, Wi-Fi 6 standartlarına en çok katkısı olan şirket olarak bulut, kenar ve cihaz alanları için tam yığın, tam senaryo yapay zeka çözümleri sağlayabilen endüstrinin tek tedarikçisidir. 2020'de Huawei iki amiral gemisi çözümü piyasaya sürdü: Kampüsler için HiCampus ve veri merkezleri için HiDC.

Ayrıca yeni nesil AirEngine Wi-Fi 6, OceanStor Dorado ile birlikte OptiXtrans DC908 ve SmartLi UPS de yeni nesil ürünlerimiz arasında yer alıyor. Akıllı çağda benzersiz iş değerleri yaratırken, çevre dostu yüksek hızlı ağlar ve diğer akıllı ürünlerle birlikte, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyoruz."

Öte yandan Huawei, IP alanına 5G RF teknolojileri, çoklu sistem birlikte programlama, akıllı anten, yazılım tanımlı radyo erişim ağı ve 5G ağ kavramları gibi 5G algoritmaları sunuyor. 5G ve IP ile çalışan Huawei AirEngine Wi-Fi 6, hızlı ve en kararlı 100 Mbit/S ağ deneyimi sunuyor.

Esnek kapasite, servis işleme, servis otomasyonu, akıllı işletme ve bakım avantajlarını IP ağları ile paylaşan ürün, aynı zamanda optik teknolojinin özelliklerini enerji tasarrufu, basitlik ve verimlilikle bütünleştiriyor.

Huawei Horizon Dijital Platformu, kampüs hizmetlerini geleneksel tek senaryo zekasından genel kampüs zekasına yükseltiyor.

Huawei Enterprise İş Birimi CTO'su Wing Kin Leung, müşterilerin akıllı, performanslı ve yeşil veri merkezleri oluşturmalarını sağlayan Huawei HiDC veri merkezi çözümünü de tanıttı.