Huawei yeni teknolojilerini Barselona'da tanıttı

Huawei, tüm senaryo ekosisteminin özelliklerini gösteren bir dizi yeni 5G ürününü ve stratejisini Barselona'da düzenlediği tanıtım toplantısında duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirketin etkinliğinde duyurulan ana ürünler, en son donanım ve yazılım teknolojisi ile güçlendirilen katlanabilir telefon Huawei Mate Xs, tüm senaryo deneyimi sunan amiral gemisi 5G tablet Huawei MatePad Pro 5G ile tüketicilere yüksek hızlı, yaygın bağlantı sunan Huawei Wi-Fi AX3 ve Huawei 5G CPE Pro 2 oldu.

Şirket, Barselona'da ayrıca yeni Huawei MateBook dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. 10. Nesil Intel Core işlemciler ve Windows işletim sistemi ile güçlendirilen en yeni FullView dizüstü bilgisayarlar, mobil ofis deneyimini Huawei Share ve Multi-screen Collaboration (Çoklu Ekran Uyumu) gibi devrim niteliğindeki özellikleriyle donatıp, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, "Huawei, Tüm Senaryo AI Yaşam Stratejisi'ne bağlı kalacak. Uzun vadeli rekabet avantajlarımızı oluşturmak için çip setleri, 5G iletişim, mobil AI, işletim sistemleri, kameralar ve görsel-işitsel çözümler dahil olmak üzere son teknolojilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, tüm senaryo ekosisteminin büyümesini hızlandırmak için küresel olarak geliştiricilerle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Onlarla birlikte, tüm senaryo deneyimini artıracağız ve yeni zirvelere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Huawei AppGallery'nin geleceği için planlarına da değinen Richard Yu, şunları kaydetti:

"İleride, HUAWEI AppGallery'deki uygulama ekosistemimizi sadece güvenli ve güvenilir bir platform oluşturmakla kalmayıp tüketicilere daha fazla seçenek sunma umuduyla genişletmeye devam edeceğiz. Bu gelişen ekosistemin devam eden başarısı, en yüksek önceliklerimizden biri olmaya devam edecek."

Tüm cihazlar birlikte çalışacak

Açıklamaya göre, Huawei'de tüketici deneyimi her zaman önce geldiği için şirket, geçen 10 yılı "1+8+N" ekosistemini geliştirmeye adadı. Ekosistemin temelinde, bütünsel bir kullanıcı deneyimi sunmak için tüm cihazları birbirine bağlayan köprüler olan Huawei Share ve Huawei HiLink var. Donanım cephesinde yenilik yapmanın yanı sıra, Huawei, AppGallery aracılığıyla tüketiciler tarafından erişilebilen Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosistemini oluşturmaya devam ediyor.



Tüm senaryo donanım ve yazılım hizmet platformunun uyumlu bir şekilde çalışmasıyla Huawei, bilginin bağlı aygıtlar arasında tüm senaryolarda kesintisiz bir şekilde paylaşıldığı kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Yeni nesil katlanabilir HUAWEI Mate Xs



Katlanabilir form faktörünün bir sonraki evrimini temsil eden HUAWEI Mate Xs, yeni malzemelerle üretilen esnek ekran ve Falcon Wing tasarımı ile yeni bir menteşe kullanarak gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor.



Huawei'nin kendi geliştirdiği amiral gemisi 5G SoC Kirin 990 5G ile donatılmış HUAWEI Mate Xs, gelişmiş mobil AI ve 5G iletişim yeteneklerine sahip bir teknoloji ürünü.



Leica SuperSensing Dörtlü Kamera, HUAWEI Mate Xs ile birlikte geri dönüyor. 40MP SuperSensing kamera, 16MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera ve 3D Derinlik Algılama kamerasından oluşan güçlü Leica kamera sistemi, hem ön hem de arka kameraların rolünü oynayan katlanabilir form faktörü ile her koşulda farklı fotoğraf kullanım durumlarını destekliyor.



Wi-Fi 6'nın ötesi: HUAWEI Wi-Fi AX Serisi



Huawei'nin Tüm Senaryo AI Life Stratejisinin bir parçası olarak, Wi-Fi router'lar, CPE ve iletişim modülleri gibi bağlantı çözümleri, güvenli bir ortam ile tüketicilere sezgisel, akıllı ve yüksek hızlı bağlantı deneyimi sağlamak için 1+8+N ekosistemini birbirine bağlayan kritik bir rol oynuyor.



5G teknolojisinin önde gelen firmalarından olan Huawei, Wi-Fi 6 standardının oluşmasına ana katkıda bulunan şirketlerden biri. Şu anda IEEE 802.11ax standart çalışma grubu, Huawei'den beş teknik uzmanı içeriyor ve bunlardan biri grubun başkanlığını yapıyor. Wi-Fi 6 (802.11ax) projesine 260 katılımın yüzde 15'ini oluşturan Huawei, iş birlikçi endüstri çabasının en önemli ikinci katılımcısıdır.



Huawei, önceki modele göre yüzde 30 daha kompakt olan yeni bir Wi-Fi 6 + CPE olan HUAWEI 5G CPE Pro 2'yi de tanıttı. Diğer önemli yükseltmeler arasında 11 ayrı 5G'ye kadar bant desteği ve Huawei'nin yükleme hızını büyük ölçüde artıran özel Super Uplink teknolojisi yer alıyor.



Yaratıcılık üssü HUAWEI MatePad Pro 5G



Akıllı ekosisteme önemli bir giriş yapan HUAWEI MatePad Pro 5G, Huawei mobil cihazları, giyilebilir cihazlar ve diğer cihazlarla sinerji oluşturmak için tasarlandı. Tüketicilere kesintisiz birçok cihaz deneyimi sunan Multi-screen Collaboration özelliği, MatePad Pro 5G'de önemli bir rol oynuyor.



HUAWEI MatePad Pro 5G, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamını destekleyen 10,8 inç HD ekrana sahip. Ultra ince çerçevesiyle, yüzde 90 ekran/gövde oranına sahip. Hafif tabletin gövdesine yerleştirilmiş olan Kirin 990 5G SoC, yüksek performans ve güç verimliliği sunarken 5G bağlantısını destekliyor.



EMUI10 ile çalışan HUAWEI MatePad Pro, Huawei Multi-screen Collaboration özelliği ile diğer Huawei akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Bir bağlantı kurulduktan sonra kullanıcılar, tablet ekranındaki her iki cihazı da kontrol edebiliyor.



Yeni bir uygulama deneyimi: HUAWEI AppGallery

Huawei cihazlarının gelişmesini destekleyecek tam teşekküllü bir ekosistem oluşturmak için Huawei, HMS aracılığıyla çip, cihaz ve bulut yeteneklerini küresel geliştiricilere açıyor. Tüm senaryo özelliklerini, küresel dağıtım ve yaşam döngüsü yönetimi yeteneklerini içeren bu ekosistem, Huawei'nin Tüm Senaryo AI Yaşam Stratejisi'nin önemli bir bileşeni oluyor.



Şu anda dördüncü versiyonuna yükseltilen HMS Core, Huawei'nin ortaklarının ve uygulama geliştiricilerinin, Huawei cihazlarının sunduğu tüm donanım ve yazılım özelliklerinden yararlanmalarını sağlayan benzersiz yeni deneyimler yaratması için üretilmiş bir araç koleksiyonu. Geliştiriciler, HMS'i uygulamalarına HMS Core 4.0 ile entegre ederek, Huawei'nin HiAI, dağıtık teknoloji ve kamera özelliklerini uygulamalarına hızla entegre edebilir ve son kullanıcılara kaliteli deneyimler sunabilirler.



Açıklamada, Huawei için 2019'un alışılmadık bir yıl olduğu bununla birlikte, şirketin, yıllık gelirini yüzde 30 artarak 67 milyar dolara yükselterek güçlü performansını sürdürdüğü ve tüketiciler arasında güvenilir bir marka olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu dönemde Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatlarının 240 milyon birimin üzerine çıktığı ve şirketin dünyanın ikinci büyük telefon üreticisi konumunu koruduğu belirtilen açıklamada, "Tüm senaryo ekosistemindeki diğer ürün kategorileri hızlı bir büyüme kaydetti: PC yüzde 200, giyilebilir cihazlar yüzde 173 ve kablosuz ses ürünleri yüzde 210 artış kaydetti." ifadeleri kullanıldı.