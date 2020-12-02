Huawei yeni yılı indirim ve fırsatlarla karşılıyor - Son Dakika

Huawei, Huawei Online Mağaza'da yeni yıl kampanyası kapsamında indirim fırsatları ve kampanyalar sunuyor.

Huawei açıklamasına göre, marka, Huawei Online Mağaza'da müşterilerine yeni yıl kampanyası kapsamında indirim fırsatları ve kampanyalar vadediyor.

Açıklamaya göre, en sevilen Huawei ürünlerinin sürpriz kampanyalar ile yer alacağı yeni yıl kampanyası kapsamında, bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılar 300 TL indirim kuponu kazanacak. Kullanıcılar kazandıkları kuponu kullanıp arkadaşları ile paylaşmaları halinde, kupon kodu ile harcanan miktara göre birçok hediye kazanma şansına sahip olacaklar.

Arkadaşlarıyla en yüksek harcamaya sahip olan birinci kişiye Huawei Mate Xs, ikinci kişiye Huawei MatePad Pro, üçüncü ve dördüncü kişilere Huawei Watch GT 2 Pro hediye edilecek. Ayrıca 5'inci ve 10'uncu kişiler arasındaki altı kişiye Huawei Watch Fit, 11 ve 20'inci kişiler arasındaki on kişiye Huawei Band 4 Pro, 21 ve 50'nci kişiler arasındaki 30 kişiye de Huawei Band 3e hediye edilecek.

Huawei MatePad 10.4 tabletler 2 bin 499 TL'den satışa sunuldu

Huawei'nin çok beğenilen dizüstü bilgisayarı MateBook D 14, kampanya süresince 6 bin 299 TL fiyat ile tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler MateBook D 14 satın alırken 1'er TL fazla vererek Huawei FreeLace kablosuz kulaklık veya Huawei CM510 mini hoparlör sahibi de olabiliyor.

Huawei MatePad 10.4 tabletler, 2 bin 499 TL satış fiyatının yanında 6 ay vadesiz taksit fırsatı ve ücretsiz özel kılıfı ile Huawei Online Mağaza'da kullanıcıları bekliyor. Huawei'nin en gelişmiş akıllı saati watch GT 2 Pro, 2 bin 299 TL satış fiyatının yanında 6 ay vadesiz taksit fırsatı yanı sıra, sadece 1 TL'ye Huawei kablosuz tripod selfie stick ile satışa sunuluyor. Huawei'nin yeni yılı kutlamak için hazırladığı indirim kampanyasına dahil daha bir çok ürün hakkında bilgi almak için Huawei Online Mağaza ziyaret edilebilir.