Son Dakika Haberleri: Huawei yetkili servislerinde yılbaşı fırsatı
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Huawei yetkili servislerinde yılbaşı fırsatı

6 saat önce

Huawei yetkili teknik servislerinde, yılbaşı kutlamalarına özel yeni kampanya ve fırsatlar başlıyor.

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Huawei yetkili teknik servislerinde, yılbaşı kutlamalarına özel yeni kampanya ve fırsatlar başlıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 2 Aralık 2019- 12 Ocak 2020'de sürecek Huawei teknik servis kampanyaları sırasında, yeni bir Huawei akıllı telefon veya tablet alan tüketiciler ile kullandığı ürünü garanti kapsamı dahilinde yetkili teknik serviste tamir ettiren kullanıcılara 90 gün ek garanti süresi veriliyor.

Aynı zamanda kampanya süresi boyunca cuma ve cumartesi günleri Huawei servislerinde uğrayan her müşteriye ücretsiz ekran koruma filmi hediye ediliyor. Açıklamaya göre ayrıca yetkili teknik servislerde ekran veya anakart onarımlarında yüzde 20'ye varan indirimler de yapılıyor.

Ayrıca açıklamada yer verilen bilgilere göre 20 Aralık 2019-3 Ocak 2020 tarihleri arasında yetkili servislere tamir için ürününü getiren müşterileri Huawei'nin sürpriz hediyeleri bekliyor. Fırsatlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların, Huawei akıllı telefonlarında Huawei ID oluşturarak HiCare uygulamasına giriş yapmaları gerekiyor.

Aralık, Huawei, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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