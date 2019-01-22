Huawei Yetkilisi Derhal Serbest Bırakılmalı'
2 saat önce
Çin, Huawei şirketinin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun derhal serbest bırakılmasını ve yasal haklarının etkin şekilde korunmasını istedi.
Basında çıkan haberlere göre, ABD hükümeti Kanada'dan Meng Wanzhou'nun kendilerine teslim edilmesini resmen talep edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying bugün başkent Beijing'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, hatasını derhal düzeltmesi hususunda Çin'in ABD'ye çağrıda bulunduğunu belirterek, Meng Wanzhou'nun tutuklama kararının iptal edilmesi ve Kanada'dan resmi teslim talebinin çekilmesi gerektiğini ifade etti.
Çin'in bu konuda ciddiyetini daha önce açıkladığına dikkat çeken Hua Chunying, aklı başında bir kişinin, Meng Wanzhou davasını sıradan bir adli vaka olarak göremeyeceğini belirtti.
Çinli sözcü Kanada'ya da çağrıda bulunarak, ABD ile Kanada arasındaki iade anlaşması bahane edilerek, Çin vatandaşlarının yasal hak ve çıkarlarına zarar verilmemesini istedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:26 Kaynak: Bültenler
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