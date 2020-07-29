Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Chen: "Daha iyi gelecek için sorumlulukları paylaşmalıyız"

Huawei Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine Chen, dünya genelindeki telekomünikasyon regülatörlerinin, Kovid-19 ile ortaya çıkan ortak sorunları çözmek için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Huawei açıklamasına göre, endüstri politikalarının dijital ekonominin gelişimini ne şekilde destekleyebileceğini keşfetmek üzere 80'den fazla ülkeden binlerce çevrimiçi katılımcı eşliğinde gerçekleştirilen Huawei Better World zirvesinin üçüncü gününde, açılış konuşmasını, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Catherine Chen gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chen, geçen 30 yıl içinde bilgi teknolojilerinin hızla geliştiğini ve insanların yaşamlarını kolaylaştırdığını belirterek, "Kovid-19 salgını ise dijital altyapının teknolojik gelişmelere yeterince ayak uyduramadığını ortaya koydu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) raporlarına göre, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı halen internet erişimine veya birçok teknolojik imkana sahip değil." ifadelerini kullandı.

Ülkeler genelinde ekonomiler küçüldükçe, hükümetlerin dijitalleşme ile ilgili stratejilere daha fazla ağırlık verdiğini aktaran Chen, şunları kaydetti:

"Bizler daha bağlantılı, akıllı ve yenilikçi bir gelecek öngörüyoruz. Bu geleceğin herkes için; kapsayıcı, sürdürülebilir ve daha iyi olmasını sağlamalıyız. Dünya genelindeki telekomünikasyon regülatörleri, Kovid-19 ile ortaya çıkan ortak sorunları çözmek ve herkes için daha iyi gelecek için birlikte çalışmalıdır. Birçok ülke, Kovid-19 sürecinde kritik önlemleri başarıyla aldığı için, bazı ülkelerdeki ekonomik durum normale dönmeye başladı. Yine bazı ülkeler, bilgi teknolojilerinin de ön planda olduğu farklı teşvik planlarını devreye aldı.

Çin'deki yeni altyapı planı kapsamında, önümüzdeki 5 yılda kullanılmak üzere, sadece 5G yatırımı olarak, 140 milyar dolardan fazla kaynak ayrıldı. Bu planlamanın, Çin'in dijital ekonomisine 2 trilyon dolardan fazla katkı sağlaması ve genel ekonomik durumu da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Avrupa Birliği de ekonomik düzelmeye katkıda bulunmak amacıyla, 1,1 trilyon avroluk bir paket açıkladı."

"Tepeden tırnağa yenilenmeye ihtiyaç var"

Chen, ekonomiyi canlandırmak için tepeden tırnağa yenilenmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Sektördeki aktif dijital dönüşümle birlikte, bu yöndeki hükümet politikalarını desteklemek tüm sektörlere fayda sağlayacak ve verimliliği artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei'nin Geleceğin Tohumları programına devam ettiğini aktaran Chen, şu ifadeleri kullandı:

"Bu program 2008 yılında başlatılmış ve bugüne kadar 108 ülke ve bölgede, 400'den fazla üniversiteden yaklaşık 30 bin öğrenciye fayda sağlamıştır. Dijitalleşme, bugün daha fazla endüstri tarafından benimsenmiş bulunuyor. Gelecek için ektiğimiz bu tohumlar, ileride Birleşmiş Milletler'in 2030 stratejik kalkınma hedeflerinde, özellikle de iklim değişikliği ile ilgili olan maddelerde karar verici konumda yer alacaklar."

Huawei Better World zirvesinin üçüncü gününde; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, GSMA, Avrupa Telekomünikasyon Rekabet Birliği (ECTA), Güney Afrika İletişim ve Dijital Teknolojiler Birimi, Ulusal Dijital Ekonomi ve Toplum Komisyonu, Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, Almanya İnternet Endüstrisi Birliği ile Tayland Ofisi temsilcileri de konuşmacı olarak yer aldı.

"Operatörler, kullanıcı deneyimine odaklanmalı"

Huawei İcra Kurulu Direktörü ve Operatör İş Birimi Başkanı Ryan Ding de GSM operatörlerinin, ağ teknolojilerini en iyi şekilde kullanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ek yazılım ve panolarla birlikte, RRU'ları (Uzak Radyo Üniteleri) değiştirerek kapasitelerini hızla genişletmelidir. Bu gelişim, operatörlerin salgın sırasında yükselen veri trafiğine daha iyi bir şekilde yanıt vermelerine ve toplam sahip olma maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olacaktır. Operatörler, kullanıcı deneyimine odaklanmalı ve en iyi ağ sistemlerini kurmalıdır.

Operatörlerin iş potansiyellerini artırmak için ticari yatırımlarını da artırmaları gerekiyor. Ağ teknolojileri yeni bir döneme giriyor ve B2B pazarı, operatörlerin ticari başarısı için büyük önem taşıyor. Operatörlerin geleceğe yönelik ağ kurulum hedeflerini de belirlemeleri gerekir. Telekomünikasyon endüstrisi, ağ bağlantılarının; bireylerin ve işletmelerin sürekli değişen ihtiyaçlarına nasıl adapte edilebileceğini, dijital ekonominin gelişimini nasıl destekleyeceğini de düşünmelidir."